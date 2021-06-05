Toplam 8 bin 737 karşılıklı geçiş

5 Haziran’da barikatlardan 00:00 - 18:00 saatleri arası kuzeye 4 bin 966, güneye 3 bin 771 geçiş oldu. Kuzeye en fazla geçiş 2 bin 138’le Ay Demet / Metehan kontrol noktasından oldu.

Güneyden kuzeye geçenlerin 1.534’ü Kıbrıslı Türk, 2 bin 445’i Kıbrıslı Rum, 1.087’si ise diğer ülke yurttaşlarından oluştu.