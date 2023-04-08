Toplam 512 hap, 2 tutuklu

Güzelyurt’ta, “tehlikeli sürüş” sonucu durdurulan araç ve sürüsünün evinden toplamda 512 adet yeşil reçeteye tabi hap çıktı. Olayla ilgili tutuklanan 2 kişi mahkemeye çıkarıldı, soruşturma maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmalarına karar verildi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru, Cuma günü Güelyurt’ta meydana gelen olayda H.N. isimli zanlıya ait aracın “tehlikeli sürüş” yapması sonucu durdurulduğunu ve araçta yapılan kontrolde yeşil reçeteye tabi toplam 64 adet “Alyse” marka hapın bulunduğunu söyledi.

Polis, araçtaki iki zanlının tutuklandığını ve araç sahibinin Gönyeli’deki evinde yapılan arama sonucu yeşil reçeteye tabi 448 adet aynı marka hapın bulunarak emare alındığını aktardı.

Polis, meselenin yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağından ilk etapta 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalasını talep etti.

Hurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.