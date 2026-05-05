Bahçeli'den Öcalan'a "siyasi statü verilmesi" önerisi

Türkiye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çözüm Süreci'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede PKK lideri Abdullah Öcalan'ın statüsünü gündeme getirdi. “Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması da bizim açımızdan önemlidir, statü açığı varsa ele alınmalıdır" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Barış Süreci Koordinatörlüğü olmasını öneriyorum" dedi. Bahçeli konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması da bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir. Örgütün tüm unsurları ile feshi ve silahların teslimini takip eden bu süreçte bunun hukuki siyasi ve vicdani ölçüler. Ani reflekslere sosyal medya gürültülerine mahal veremeyiz. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine hedef alınmalıdır. Bunun adının Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır.”