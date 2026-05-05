Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), Trafik Haftası kapsamında Şehit Tuncer İlkokulu’nda etkinlik düzenledi.

"Güvenli trafik hakkımız", "Bir kask bir hayat kurtarır", "Alkol algıları köreltir, trafiği kirletir", "Hızını azalt ömrünü uzat" yazılı pankartlar yer alan etkinlikte ilk olarak Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü Özle Işıman ve TKÖD Başkanı Mehmet Avcı birer konuşma yaptı.

Bir öğrencinin şiir okuduğu ve okul korosunun trafikle ilgili parça seslendirdiği etkinlik TKÖD’nin interaktif trafik güvenliği sunumuyla tamamlandı.

Işıman: “Bilinçli ve dikkatli bireyler olun”

Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü Özle Işıman, TKÖD ile birlikte böyle bir etkinlik düzenlemekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, dernek yetkililerine ve Trafik Şube Amirine teşekkür etti.

Trafik kurallarının sadece sürücüler için değil herkes için hayati öneme sahip olduğunu dile getiren Işıman, bugün burada edinecekleri bilgilerin hem öğrencilerin hem de toplumun güvenliği açısından çok değerli olduğunu vurguladı.

Küçük bir dikkatsizliğin büyük sonuçlar doğurabileceğinin unutulmaması gerektiğine işaret eden Işıman, öğrencileri her zaman bilinçli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Işıman, bu etkinliğin kalıcı bir farkındalık yaratmasını temenni ederek katkı sunan herkese teşekkür etti.

Avcı: “Herkes emniyet kemerini takmalı”

TKÖD Başkanı Mehmet Avcı ise, bu etkinliği yapmalarına izin veren Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür ederek başladığı konuşmasında, trafik eğitiminin öğrencilerin okulda aldıkları dersler kadar önemli olduğunu vurguladı.

Trafiğin de yemek, uyumak gibi yaşamın doğal bir parçası olduğuna işaret eden Avcı, evden sağlam çıkıp sağlam dönmek için trafik kurallarının öğrenilerek uygulanması gerektiğini söyledi.

Avcı, öğrencilerin bugünkü eğitimde öğrettikleriyle ailelerini ve yakın çevrelerini de trafik kurallarına uymaları konusunda uyarabileceğini belirterek, herkesin emniyet kemeri takmasının ve çocukların araçların ön tarafında oturmamasının önemine dikkat çekti.

Haber: Arzu Köprülü / Fotoğraf: Timuçin Yıldırım