“Kamusal alanlar yerel yönetimlere devredilmeli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, Lefkoşa’daki ‘Millet Parkı’nın Lefkoşa Türk Belediyesi’ne devredilmemesi ve Boğaz Piknik Alanı’nın mevcut durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akansoy, söz konusu durumun tek bir gerçeği açıkça ortaya koyduğunu belirterek, “Kamusal alanların yerel yönetimler tarafından yönetilmesi; halkın söz söyleyebildiği, denetleyebildiği ve hesap sorabildiği bir düzenin temelidir” dedi.

Halka ait bir alanın, halkın seçtiği belediyeye devredilmemesine tepki gösteren Akansoy, “Buna karşılık bakımsızlığa terk edilerek adeta bir çöplüğe dönüşmesine göz yumulması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Belediyelerin bu alanları yönetmeye hazır olduklarını açıkça ifade ettiğini kaydeden Akansoy, “Yetki ısrarla devredilmemekte; bu irade bilinçli biçimde yok sayılmaktadır” dedi.

Yerel yönetimlerin halkın ihtiyaçlarını en iyi bilen yapılar olduğunu vurgulayan Akansoy, kamusal alanların merkezi kontrol altında tutulmasının şeffaflık, hesap verebilirlik ve demokratik yönetim ilkeleriyle çeliştiğini ifade etti.

Konunun yalnızca bir park ya da piknik alanı meselesi olmadığını belirten Akansoy, “Bu mesele, halka ait yaşam alanlarının; halka en yakın yönetimler tarafından, doğrudan katılım ilkesiyle yönetilip yönetilmeyeceği meselesidir” dedi.

Akansoy, “Kamusal alanlar merkezi yönetimin siyasi kontrol aracı olamaz. Kamusal alanlar halkındır” ifadelerini kullanarak, parkların yerel yönetimlere devredilmesi ve bu alanların halkın doğrudan temsilcileri eliyle yönetilmesi gerektiğini kaydetti.