İncirli: Karpaz’da üretimi yeniden canlandıracak politikaları hayata geçireceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Derince ve Kaleburnu köylerini ziyaret etti. Yoğun bir kalabalıkla bir araya gelen İncirli’ye, Milletvekilleri Biray Hamzaoğulları, Fide Kürşat ile Fazilet Özdenefe, CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel ve MYK Üyesi Koral Aşam eşlik etti. Ziyaretlerde konuşma yapan Sıla Usar İncirli, “Karpaz’da üretimi yeniden canlandıracak ve genç nüfusun köylere geri dönmesini sağlayacak politikaları hayata geçireceğiz. Çünkü bizim irademiz sorunları çözmek üzerine” dedi.

İncirli: Bizim irademiz sorunları çözmek üzerine

Köy ziyaretlerinde konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bölgedeki sorunlara dikkat çekti. Bölgenin temel sorunları arasında üretimde yaşanan düşüş, yatırım eksikliği ve uzun süredir çözülemeyen eşek sorununun yer aldığını belirten İncirli, “Karpaz’da üretim bir yaşam tarzıdır ancak üretim geriledi. Bölge için üretim hayati önemdedir” ifadelerini kullandı. Eşek sorununun ise bilimsel yöntemlerle çözülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca İncirli, bölgenin gelişimi için CTP’nin tüm paydaşlarla birlikte hazırlık yaptığını belirterek “Genç nüfus köylerden koptu çünkü yatırım yok. Önemli olan köylerde gençlerin yaşaması ve üretmesi. Karpaz’da üretimi yeniden canlandıracak ve genç nüfusun köylere geri dönmesini sağlayacak politikaları hayata geçireceğiz. Çünkü bizim irademiz sorunları çözmek üzerine” şeklinde konuştu.

Konuşmasında ülkedeki sıkıntılara da dikkat çeken İncirli, hizmetlerin gerilediğini ve kamu yönetiminde ciddi zafiyetler yaşandığını ifade etti. İncirli, “Hizmetler geriye gitti, maliyenin durumu bunun en büyük göstergesi. Bizim derdimiz memleketi doğru yönetmek, bu yüzden bu hükümeti kuracağız ve hep birlikte memleketi her alanda ayağa kaldıracağız” dedi.

Özdenefe: CTP iktidarında planlı gelişim öncelik olacak

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de yaptığı konuşmada bölgedeki emirnameler ve imar planlarına dikkat çekti. Yoğun çalışmalar sonucu hazırlanan rapor ve verilerle oluşturulan haritalar üzerinden detaylı bilgi veren Özdenefe, “CTP iktidarında planlı gelişim öncelik olacak. Korunması gereken yerleri koruyarak, doğanın dokusunu bozmadan bölgenin gelişmesini sağlayacağız” dedi.

Kürşat: Tarım ve turizmi birlikte geliştirerek bölgeyi canlandıracağız

CTP Milletvekili Fide Kürşat, bölgesel kalkınmanın önemine dikkat çekerek Karpaz’ın bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurguladı. Bölgenin tarımsal potansiyelinin, özellikle harnup üretiminin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kürşat, “Tarım ve turizmi birlikte geliştirerek bölgeyi canlandıracağız. Eco-Agro Turizm modeliyle yerel ürünler değer kazanacak ve turizmle entegre edilecek” dedi. Kooperatifçiliğin güçlendirilmesi, kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması ve genç nüfusun üretime katılması hedeflerine de işaret etti.

Hamzaoğulları: Bölgenin gelişimi için planlı adımlar atacağız

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da konuşmasında, bölgenin altyapı, ulaşım ve üretim sorunlarına dikkat çekti. Geçmişte bölgeye yönelik önemli yatırımlar yaptıklarını hatırlatan Hamzaoğulları, buna rağmen mevcut hükümetin bu çalışmaların devamını getirmediğini ve gerekli adımları atmadığını söyledi. Hamzaoğulları bölgenin yeterince desteklenmediğini belirterek "CTP olarak bölgenin gelişmesini hedefliyoruz. Bölgenin gelişimi için planlı adımlar atacağız” dedi.

Öztörel: Bu ülkenin CTP iktidarına ihtiyacı var

Ziyaretlerde konuşma gerçekleştiren CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel ise “Bu ülkenin CTP iktidarına ihtiyacı var” dedi. “Hak ettiğimiz yönetimle birlikte, hak ettiğimiz toplum olma yolunda ilerlemek zorundayız. Bu toplumun ihtiyaçlarını düşünmeyen zihniyet, hizmetleri geriye götürüyor” diyen Öztörel, çocukların geleceği adına birlikte hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öztörel, “Hep birlikte, güzel günleri görme yönünde başarıya ulaşacağız” dedi.