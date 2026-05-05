“Basın özgürlüğünü hedef alan yasaları tanımıyoruz”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Semih Kolozali, federasyonun 50. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’taki demokratik yapının uzun süredir sistematik bir saldırı altında olduğunu vurguladı.

Kolozali, siyasi iradenin rüşvet iddiaları, yolsuzluk dosyaları ve sahte diploma skandallarıyla anıldığını ileri sürerek, “Bu kirliliği temizlemek yerine, bunu yazan kalemi kırmayı ve ses çıkaran halkı susturmayı seçtiklerini ibretle izliyoruz” ifadelerini kullandı.

Meclis’ten geçen Ceza Yasası ve Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’na tepki gösteren Kolozali, söz konusu düzenlemenin bu ülkenin demokrasisine indirilmiş bir darbe olduğunu söyledi. Kolozali, “Hükümet, ‘masumiyet karinesi’ gibi kavramların arkasına sığınarak özgür basını kelepçelemeyi ve toplumun haber alma hakkını gasp etmeyi amaçlamaktadır” dedi.

Basın özgürlüğünün önemine vurgu yapan Kolozali, “Basının susturulduğu bir ülkede işçinin çığlığı duyulmaz, emeğin sömürüsü gizli kalır” ifadeleriyle düzenlemeye tepki gösterdi.

Asgari ücretle ilgili düzenlemelere de değinen Kolozali, önerilen değişikliklerin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirterek, “İnsanları kökenine ya da statüsüne göre ayıran bu yaklaşım, emeğe karşı açık bir ayrımcılık ve kurumsallaştırılmış bir ırkçılıktır” dedi.

Kolozali, hayat pahalılığı karşısında emekçilerin alım gücünün eridiğini kaydederek, hükümetin grev ve eylemleri görmezden geldiğini söyledi. Demokrasi anlayışlarının yalnızca seçim günleriyle sınırlı olmadığını belirten Kolozali, “Demokrasi; hukukun herkes için eşit işlemesi, ifade özgürlüğünün dokunulmazlığı ve emeğin karşılığının adil şekilde dağıtılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda UBP-DP-YDP Hükümeti’ne çağrı da yapan Kolozali, “Basın özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü hedef alan yasalarınızı tanımıyoruz. Asgari ücrette ayrımcılık yaratan düzenlemelere geçit vermeyeceğiz” dedi.

Dev-İş’in 50 yıldır işçi hakları ve demokrasi mücadelesi verdiğini belirten Kolozali, bu mücadelenin süreceğini vurgulayarak, “Basının özgür olmadığı bir düzende emeğin de özgür olmayacağının bilinciyle, gazetecilerin ve halkın yanında durmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.