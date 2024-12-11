TL’ye rağmen: Kuzeyden güneye geçişler arttı

Serap ŞAHİN

Artan hayat pahalılığı Euro’ya rağmen Kıbrıs’ın güneyini daha cazip hale getirdi.

Geçmiş dönemlerde alışveriş için kuzeye gelen Kıbrıslı Rumlara kıyasla son dönemlerde ekonomi güneye kaymaya başladı.

Adanın güneyindeki fiyatlara bakıldığında özellikle temel tüketim ürünleri yurttaşlar için daha ekonomik hale geldi. Temel tüketim ürünlerindeki fiyatlar, kuzey güney geçiş verilerine de yansıdı.

Turizm Bakanlığı resmi verilerine göre, Ocak ila Ekim aylarını kapsayan 10 aylık dönemde

Kıbrıslı Türk ve diğer ülke yurttaşları dahil olmak üzere toplamda güneyden kuzeye 6 milyon 570 bin 133 giriş oldu. Kuzeyden güneye giriş yapanlar ise 6 milyon 569 bin 821.

Ancak resmi verilere göre; Kıbrıs’ın kuzeyine 2 milyon 416 bin 297 Kıbrıslı Rum giriş yaparken, Kıbrıs’ın güneyine ise 2 milyon 422 bin 927 giriş kaydı gerçekleşti.

Söz konusu verilere göre, 2024 yılında kuzey değil güneyin daha çok tercih edildiği dikkat çekti. Türk Lirasına rağmen kuzeye geçişlerde ise 1 yılda 69 bin 273 kişinin azaldığı gözlemlendi.

Öte yandan göre; sadece mayıs ve ağustos aylarında kuzeye oranla güneye geçişlerin daha fazla olmasına rağmen 10 ayda kuzeyden güneye geçişlerin 2 bin 65 daha fazla olduğu görüldü.

2024 yılında güney daha ‘cazip’ hale geldi

2023 yılı verilerine bakıldığında, barikatlardan geçişte Kıbrıs’ın kuzeyine 2 milyon 485 bin 570 giriş olurken, güneye 3 milyon 53 bin 389 kişinin giriş kaydı verilere yansıdı.

2024 yılına gelindiğinde ise kuzeye 2 milyon 416 bin 297 kişi geçiş yaparken, güneye 2 milyon 422 bin 927 geçiş gerçekleşti.

Söz konusu verilere göre, 2024 yılında kuzey değil güneyin daha çok tercih edildiği dikkat çekti. Türk Lirasına rağmen kuzeye geçişlerde 1 yılda 69 bin 273 kişi azaldı.

Mayıs ve ağustos ayında güney öncelikli

Resmi verilere göre; sadece mayıs ve ağustos aylarında kuzeye oranla güneye geçişlerin daha fazla olduğu gözlemlendi.

Buna göre; mayıs ayında kuzeye 221 bin 612 giriş yapılırken, güneye 257 bin 258 geçiş kaydedildi. Ağustos ayında ise kuzeye 255 bin 905 giriş olurken, aynı yılın ayında güneye 287 bin 764 geçiş meydana geldi.

En az giriş çıkış ocak ayında

Turizm Bakanlığı resmi verilere göre; ocak ayında barikatlardan toplamda 534 bin 791 giriş, 539 bin 709 ise çıkış oldu. Ocak ayında kuzeye 192 bin 691 giriş olurken, güneye 220 bin 486 giriş oldu.

Şubat’ta bu sayı biraz farkla 565 bin 354’e çıktı.

Resmi verilere göre güneyden kuzeye Mart’ta 616 bin 195, Nisan’da 666 bin 830, Mayıs’ta 663 bin 488, Haziran’da 698 bin 938 kişi geldi. Temmuz’da bu rakam, 700 bin 740’a yükseldi.

En fazla giriş ağustos ayında

Geçiş noktalarını kullanarak yapılan geçişler, Ağustos’ta zirveye ulaşarak, 759 bin 730’u buldu. Söz konusu ay, ilk 10 aydaki geçişlerdeki en yüksek rakam oldu.

Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine Eylül’de 688 bin 183, Ekim’de ise 676 bin 244 geçiş oldu.

En fazla geçiş

Kıbrıslı Rumlar dışında söz konusu dönemde en fazla güneyden kuzeye geçiş; Birleşik Krallık, Romanya, Bulgaristan’dan gelen yabancılar oluşturdu.

Buna göre; Ocak-Ekim döneminde, Birleşik Krallık’tan 238 bin 720, Romanya’dan 142 bin 097, Bulgaristan’dan 123 bin 635 yabancı barikatlardan kuzeye geçiş yaptı.

Bu dönemde en az geçiş Nijerya’dan gelen yabancılar oluşturdu, 189 geçiş kaydedildi.

Ercan ve deniz ulaşımı: 300 bin 989 yolcu

Resmi verilerde; Ercan Havaalanı ve deniz yoluyla adaya yapılan girişler de detaylandırıldı.

Buna göre; 10 aylık dönemde KKTC ve T.C. uyruklu kişiler hariç, 300 bin 989 yolcu adaya geldi.

Yolcuların uyrukları incelendiğinde, en fazla Rusya, İran ve Almanya’dan adaya giriş yapıldığı görüldü.

Ocak-Ekim döneminde adaya Rusya’dan 42 bin 897, İran’dan 31 bin 861, Almanya’dan ise 31 bin 268 geçiş oldu.