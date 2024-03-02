TL sebep zam sonuç hükümet seyirci

Serap ŞAHİN

Son üç günde; önce tüp gaz, ardından elektrik zamlandı; akaryakıt fiyatlarına geçtiğimiz ay gelen artışla birleşti; artan maliyetler temel tüketim maddelerinden ekmeğin fiyatına yüzde 25 zam olarak yansıdı.

Zamlanan ürünlerle ilgili sektör temsilcileri YENİDÜZEN’e konuştu, esas sorunun döviz karşısında eriyen Türk Lirası’ndan kaynaklandığını söyledi.

Asgari ücretin değişmesiyle birlikte sıraya giren zamlar önce akaryakıtla başladı. 2 ayda akaryakıtta yüzde 10,76 oranında artış gerçekleşti.

Ardından tüp gaza zam geldi, 2 ayda yüzde 7,80 oranında artış gerçekleşti.

Somun ekmek fiyatları da yerinde durmadı, bugün itibari ile 15 TL’ye yükseldi. 2 ayda ekmek fiyatlarında yüzde 25 artış meydana geldi.

Elektik faturalarına yapılan zamların bir yenisi daha eklenerek 2 ayda 2 defa artış yapıldı. Elektrik faturalarında toplamda yüzde 7,79 zam gerçekleşti.

Elektrik faturaları ile ilgili YENİDÜZEN’e konuşan El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, zamların sebebinin Kalecik 3 sözleşmesindeki AKSA’nın KIB-TEK’e gönderdiği faturaların dolara çevrilmesinden dolayı kur farkı ve teknecikte yüksek maliyet ile üretim yapan gaz tribünlerinin maliyetleri arttırmasından dolayı olduğunu söyledi, yeni bir zam sinyali verdi.

Ekmek zammı ile ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, tüm maliyetlerin arttığını ve zammın kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Tüp gaz zammına yönelik konuşan Jetgaz Genel Müdürü Eral Necat ise; ithal malın fiyatının artması ve dövizin de yükselmesi nedeniyle tüp gaza zam geldiğini kaydetti.

Akaryakıt 1 ayda 2 kez zamlandı

UBP – YDP – DP Hükümeti, Şubat ayında akaryakıt fiyatlarına 2 defa zam uyguladı.

Akaryakıta 1 Şubat tarihinde yapılan artışın ardından 14 Şubat’ta tekrar zam uygulandı. Buna göre 95 Oktan benzin 32,21 TL’den 33,95 TL’ye, 98 Oktan benzin 32,77 TL’den 34,51 TL’ye, Euro Diesel 31,95 TL’den 33,95 TL’ye, Gaz yağı ise 31,95 TL’den 33,95 TL’ye yükseldi. Yapılan zamlarla birlikte, 95 Oktan benzine 2 ayda yüzde 8,77 , 98 Oktan benzine yüzde 8,62 ,Euro Diesel ve gaz yağına ise yüzde 10,76 oranında artış gerçekleşti.

Tüp gaza 2 ayda % 7,80 zam

Ev tipi tüp gaza 25 TL zam yapıldı. 390 TL'den satılan 10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı, 415 TL'ye yükseldi.

16 Ocak’ta 10 TL indirim uygulanarak 380 TL’ye satılan tüp gaza 9 Şubat’ta tekrar zam yapılarak 390 TL olmuştu. 28 Şubat’ta yeni düzenlemeyle birlikte 10 kiloluk tüp gazın fiyatı 25 TL’ye yükseldi, 2 ayda yüzde 7,80 oranında artış gerçekleşti.

Elektrik faturalarına 2 ayda 2 zam

Elektrik faturalarına Ocak ayında yüzde 6,78’lik zamdan sonra Mart ayında yüzde 15 zam daha yapıldı, toplamda yüzde 7,79 artış gerçekleşti. Mayıs ayında elektriğe tekrar zam geleceğine dair üçüncü zammın sinyalleri verildi. Elektriğe 2023 yılında Temmuz, Ağustos, Kasım ve Aralık olmak üzere toplamda 4 defa zam yapılmıştı.

2 ayda ekmek fiyatlarında yüzde 25 artış

Kasım 2023 tarihinden bu yana 12 TL’ye satılan 200 gr somun ekmek 3 TL zamlanarak 15 TL’ye yükselmişti. Ardından Şubat ayında tekrar 12 TL’ye düşürüldü ancak Fırıncılar Birliği bu kararı uygulamadı. Alınan son karara göre 13,5 TL’ye satılan somun ekmek bugün itibari ile 15 TL’ye yükseldi. 2 ayda ekmek fiyatlarında yüzde 25 artış meydana geldi.

Döviz de rekor seviyelere ulaştı

2 ayda döviz kurları da yerinde durmadı, tüm zamanların rekor seviyelerine ulaştı.

Ocak ayında alış 29.45 satış ise 29.77 olan Dolar kuru 29 Şubat’ta alış 31.10, satış 31,38’e yükseldi. Ocak ayında alış 37.48, satış 37.97 olan Sterlin kuru Şubat’ı alış 39.40, satış 39.72 ile kapattı. Euro ise Ocak ayında alış 32.49, satış 32.91 seyirlerindeyken bu rakamlar 29 Şubat tarihinde alış 33.70, satış 34.00 seviyelerine ulaştı.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu

“Artışlar devam edecek”

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, Kalecik 3 sözleşmesindeki AKSA’nın KIB-TEK’e gönderdiği faturaların dolara çevrilmesinden dolayı kur farkı ve teknecikte yüksek maliyet ile üretim yapan gaz tribünlerinin maliyetleri arttırmasından dolayı elektriğe zam geldiğini söyledi.

Şu anda yapılan zammın gerçekte yüzde 30 olduğunu, ama topluma bunun yüzde 15’ini geriye kalan yüzde 15’inin ise devlet tarifelerine yapıldığını kaydeden Tuğcu, “Artışlar devam edecek” dedi.

“Her zaman savunduğumuz ve söylediğimiz de maalesef bu” diyen Tuğcu, “Kalecik 3 sözleşmesindeki alım garantisi ve kira bedellerinden dolayı sürekli artış olacak. Tam da düşündüğümüz gibi her ay zam olmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

Nizamlama gereği hesaplamaların 2 ayda bir yapıldığını belirten Tuğcu, bu ay zam yapıldığını önümüzdeki ay yapılmayacağını ancak 1 sonraki ay tekrar zam yapılacağını söyledi. Tuğcu, “Üzülerek söylüyorum, vatandaşın cebinden hortumlamaya devam ediliyor” dedi.

Jetgaz Genel Müdürü Eral Necat

“İthal malın fiyatı arttı, döviz yükseldi”

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Jetgaz Genel Müdürü Eral Necat, ithal edilen malın fiyatının artması ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle tüp gaza zam geldiğini belirtti.

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı

“Maliyetler arttı”

Zam furyasına somun ekmek de dâhil oldu, alınan son karara göre 13,5 TL’ye satılan somun ekmek 15 TL’ye yükseldi. YENİDÜZEN’e konuşan Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, tüm maliyetlerin arttığını ve zammın kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Zammın aslında geçen ay olduğunu ancak hükümetin müdahalesi ile tekrardan fiyatın düşürüldüğünü hatırlatan Çıralı, “Başbakana bazı öneriler sunduk. Öneriler doğrultusunda iyileştirme yapmak için çalıştılar ama neticelenmedi. O yüzden zam yapma kararı aldık” dedi.

Çıralı, bugünden itibaren somun ekmeğin 15 TL olarak satılacağını söyledi.