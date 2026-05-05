“DP olarak yarın seçim olsa, yarın hazırım”

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, erken seçim tartışmalarına ilişkin, üçüncü hükümet ortağı Erhan Arıklı’nın farklı platformlarda farklı tarihler dile getirmesini eleştirerek, “Farklı tarihler kimse zikretmesin bir tane söyleyelim ki insanların kafasını bulandırmayalım” dedi. Ataoğlu, “Ben DP olarak yarın sçeim olsa, yarın hazırım” ifadelerini kullandı.

Kanal Sim’de Serhat İncirli’nin sorularını yanıtlayan Ataoğlu, erken seçimin 2027’de olacağını düşünmediğini belirterek, “Daha erken olacak” dedi. Seçim yasasında değişiklik yapılması halinde seçimlerin yerel seçimlerle aynı gün yapılabileceğini ifade eden Ataoğlu, “Eğer seçim yasasında bir değişiklik olabilirse ve seçim yasasındaki karmanın kalkması değişikliği olursa yerel seçimlerle aynı gün olması ihtimali var” diye konuştu.

Seçim yasasında değişiklik olmadan yerel seçimlerle birlikte sandığa gidilmesi halinde ciddi bir karışıklık yaşanacağını söyleyen Ataoğlu, “Çünkü bir taraftan mevcut milletvekilleri seçimleri, arkasından belediye, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve azalar seçimi olacak ve ciddi bir karmaşa yaşanacak” ifadelerini kullandı.

Geçmiş seçimlerde mevcut sistem nedeniyle ciddi şekilde oyların yandığını hatırlatan Ataoğlu, “Hiçbir değişiklik yapmadan yerel seçimlerle birlikte yapacak olursak yine aynı sıkıntıları yaşayacağız” dedi.

“Hükümet ortaklarıyla net tarih belirleyelim”

UBP’nin kendi içinde yapacağı değerlendirmelerin ardından konunun hükümet ortaklarıyla birlikte ele alınmasını talep ettiğini ifade eden Ataoğlu, “Benim Başbakan’a söylediğim, kendi görüşmelerinizi gerçekleştirdikten sonra hükümet ortakları olarak oturup bunun üzerinden net bir tarih belirleyip hepimiz de aynı ağızdan aynı tarihi zikredelim” dedi.

"Küçük oteller zorlanıyor, büyük otellerde sıkıntı yok"

Ataoğlu, turizm sektöründe özellikle küçük otellerin zorlandığını söyledi. Ataoğlu, savaşın ilk günlerinde yaşanan gelişmelerin turizmi olumsuz etkilediğini ancak sonrasında bazı pazarlarda artış görüldüğünü ifade etti.

Ataoğlu, “Savaştan dolayı, özellikle güneyde havalimanlarının kapanması ve oradan gelen turistlerin gelmeyişi bizi de etkiledi” dedi.

İlk günlerde günübirlik geçişlerde de ciddi bir düşüş yaşandığını belirten Ataoğlu, “O günlerde günübirlik geçenlerde de ciddi şekilde etkilenme oldu” ifadelerini kullandı.

Ada Kıbrıs lansmanının ardından Türkiye ve İngiltere pazarında hareketlilik yaşandığını kaydeden Ataoğlu, charter uçuşlarla gelen turist sayısında düşüş yaşandığını da söyledi.

Ataoğlu, “Bu artışı nasıl sağlayabiliriz diye çalışmamızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.