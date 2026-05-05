“Kalkınma Bankası’ndan hükümete verilen borç yasa dışı”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ülke kaynaklarını siyasi ve ekonomik çıkarları uğruna hoyratça kullandığını söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Baybora, hükümetin yasa dışı uygulamalarına her geçen gün yenilerinin eklendiğini ifade ederek, son olarak Kalkınma Bankası’ndan alınan borcun bu anlayışın en somut ve çarpıcı göstergesi olduğunu vurguladı.

Kalkınma Bankası’nın kuruluş amacının sektörel kalkınmayı desteklemek, ekonomiyi güçlendirmek ve uzun vadeli kredilerle üretimi teşvik etmek olduğunu hatırlatan Baybora, “Bugün gelinen noktada bu kurum, asli görevinden uzaklaştırılmış; bütçe açıklarını kapatmak için hükümete kaynak aktaran bir araca dönüştürülmüştür” ifadelerini kullandı.

Hükümete 1 milyar TL borç verilmesini “açıkça yasa dışı bir uygulama ve ciddi bir skandal” olarak nitelendiren Baybora, yönetim kurulu üyelerinin bu karara onay vermesinin kurumsal çürümenin ne denli derinleştiğini gözler önüne serdiğini belirtti.

Baybora, Kalkınma Bankası’nın geçmişte de yasaya aykırı ve amacı dışında kredi kararlarıyla gündeme geldiğini belirterek, bunun tesadüf olmadığını kaydetti.

Açıklamasında çözüm önerilerine de yer veren Baybora, Kalkınma Bankası’nın yeniden asli işlevine kavuşmasının zorunlu olduğunu ifade etti. Baybora, bu kapsamda yönetim kurulunun siyasetin etkisinden arındırılması, yapının bağımsız ve paydaş temsiline dayalı şekilde oluşturulması, denetimin etkin biçimde Merkez Bankası tarafından yapılması ve faaliyetlerin üretim ile istihdama katkı sağlayacak şekilde yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Baybora, “Kalkınma Bankası, siyasi çıkarların değil; halkın, üretimin ve ülkenin geleceğinin hizmetinde olmalıdır” dedi.