Tiyatroseverleri tiyatronun “Nehir”ine bekleriz

Girne Tiyatro Su ve Tiyatro Roi’nin ortak oyunu “Nehir”, Portekiz’de gerçekleştirdiği dünya prömiyerinin ardından bu kez de kendi topraklarında sahnelenecek. Andreas Nikolaidies tarafından yazılan ve Girne Tiyatro Su’nun Sanat Yönetmeni Derman Atik tarafından yönetilen oyun Engomi Kültür Derneği’nin organizasyonuyla 18 Eylül 2024 Çarşamba-Saat 20.00’de Agios Dometios Amfitiyatrosu’nda (Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nün yanı) sahneye konacak.



Kirletilen ve pis kokular yayan nehirin iki yanındakilerin trajikomik hikayesi

Oyun, yıllardır farklı sebeplerle kirletilen bir nehrin bulunduğu ülkede yaşayan iki toplumun farklı dillerde (Türkçe ve Rumca) konuşmalarına rağmen, birbirlerini anlayabildikleri halde ülkeyi ikiye bölen bu nehrin yaydığı pis kokudan kurtulamamalarını ve bir başka ülkeden gelen ve üçüncü bir dil (İngilizce) konuşan bir uzmanın sorunu çözmek için katkı yapmaya çalışmasını trajikomik bir biçimde ele alıyor. İki toplumdan oyuncuların yer aldığı oyunun Kıbrıs’taki gösterimlerinde alt yazı olarak Rumca ve Türkçe kullanılacak. Oyuncu ekibinde Cenk Gürçağ, Valentina Sofokleus ve Andreas Nicolaides’in rol aldığı oyunun reji asistanlığını İlkşen Varoğlu Atik, teknik sorumluluğunu Dimitris Giannaku, alt yazılarını ve afiş tasarımını ise İlde Atik yapıyor. Oyuna giriş ücretsiz olacak.



Prömiyer Portekiz’de olmuştu

“Nehir” oyunu Girne Tiyatro Su’nun da üyesi olduğu Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin (ETA) organizasyonuyla, bu yıl sekiz farklı ülkeden tiyatroların katıldığı Portekiz’in Braga şehrinde gerçekleşen MIT 24 Uluslararası Tiyatro Festivali’nde 18 Temmuz’da sahnelenmişti.