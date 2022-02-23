Tırda 834 kilo kaçak nargile tütünü: Şirket direktörü ve şoför tutuklandı

Tunar Gümrükleme LTD'ye ait tırın dorsesine gizlenmiş, 500 bin TL değerinde toplam 834 kilo Nargile tütünü tespit edildi, olayla ilgili şirket direktörü ve tır şoförü tutuklandı.

Tunar Gümrükleme LTD direktörü zanlı F.Y. ve tır şoförü zanlı B.B., dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, 22 Şubat tarihinde ülkeye giriş yapan tırın arkasında bağlı bulunan dorse içerisinde kaçak nargile tütünü olduğuna dair bir bilgi alındığını belirtti.

Polis, aynı gün alınan bilgi üzerine bir polis ekibinin ve Kaçakçılıkla Mücadele Gümrük Şube Amirliği personeli tarafından Hamitköy'de faaliyet gösteren Tunar Gümrükleme’de yapılan aramada söz konusu tır içinde gizlenmiş vaziyette 500.000 TL değerinde toplam 834 kilo Nargile tütünü tespit edildiğini aktardı.

Söz konusu tütünün ülkeye ithalatçısı olan Tunar Gümrükleme LTD’nin direktörü zanlı F.Y’nin ve tır şoförü olan zanlı B. B.’nin derdest emri gereği tutuklandıklarını söylen Polis, nargile tütünlerinin ise emare olarak alındığını söyledi.

Meselenin tahkikatının henüz yeni başladığını belirten Polis, zanlıların mesele ile ilgili olarak birer gönüllü ifade verdiklerini anlattı.

“Daha önce de benzer suçlar işlediklerine inanılıyor”

Polis, zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin devam ettiğini belirterek, her iki zanlının da daha önce ülkeye Gümrüğe Beyan edilmemiş eşya getirip, bu eşyaları henüz isimleri tespit edilemeyen kişilere verdiğine inanıldığını bunların araştırılması için bir süreye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Polis, bu aşamada zanlıların serbest kalması halinde tahkikata müdahale etme olasılıkları olduğundan tahkikatın salim bir şekilde yürütülmesi içi her iki zanlının da 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

2 gün tutukluluk aldılar

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.