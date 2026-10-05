Lefkoşa Küçük Kaymaklı'da park halindeki bir tır araçta yangın çıktı. Yangında, aracın kabin kısmı tamamen, motor bölümü ile dorse kısmı ise kısmen yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 15.00 sıralarında Küçük Kaymaklı'da Ömer Debreli Sokak üzerinde park halindeki tırda çıkan yangın, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın kabin kısmı tamamen, motor bölümü ile dorse kısmı ise kısmen yandı.