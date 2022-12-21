Tıp bilimleri alanında iş birliği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliğine dair anlaşma imzalandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmede bulundu.

Görüşme sırasında Türkiye ile KKTC arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliğine dair anlaşma imzalandı. İki ülke arasında imzalanan anlaşma ile tıp fakültesinden pratisyen hekim olarak mezun olan iki uyruklu kişiler, mecburi hizmetlerini KKTC'de yapabilecek.

Sağlık Bakan Altuğra, “İmzalamaktan onur duyduğum, protokolün yürürlüğe girmesiyle birlikte çift uyruklu gençlerimizin tıp fakültesinden pratisyen hekim olarak mezun olduktan sonra mecburi hizmetlerini KKTC'de yapabilecekler. Böylece hem hastanelerimizdeki doktor kadrolarımız güçenlendirilmiş olacak, hem de çok daha kaliteli sağlık hizmeti halka götürülmüş olacak” dedi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülkenin bakanlıkları arasında yapılan "Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması"nın dün imzalandığını bildirdi.

Anlaşmaya KKTC adına Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra'nın imza attığını ifade eden Koca, "Bu anlaşma ile çifte uyruklu gençlerimiz, tıp fakültesinden pratisyen hekim olarak mezun olduktan sonra mecburi hizmetlerini aynı zamanda KKTC'de de hayata geçirebilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.