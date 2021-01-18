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Ticaret Odası'ndan sağlık tedbirlerine destek için "İşyerlerimizi 10'da açalım 18'de kapatalım" çağrısı

Ticaret Odası'ndan sağlık tedbirlerine destek için "İşyerlerimizi 10'da açalım 18'de kapatalım" çağrısı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, sağlık tedbirlerine destek amacıyla iş dünyasına, "iş yerlerimizi bu hafta için  sabah 10:00’da açıp, 18:00’da kapatma" önerisi ve çağrısı yaptı.

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) sağlık tedbirlerine destek amacıyla iş dünyasına, "iş yerlerimizi bu hafta için  sabah 10:00’da açıp, 18:00’da kapatma" önerisi ve çağrısı yaptı.

Ticaret Odası bildirisinde şu görüşlere yer verildi:

Ülkemizde artış göstermeye başlayan vakalar nedeniyle ‘Tam Kapanma’ ile karşı karşıya olduğumuzu unutmamalı, bu süreç içerisinde önlemlerimizin tam olduğuna dikkat etmeliyiz.  Birinci görevimizin sağlıkla birlikte  ekonomimizi de ayakta tutmak olduğunu unutmamamız gerekmektedir.

İş yerlerimizin çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve daha kısa süreli (10:00 - 18:00), dönüşümlü  çalışma saatlerine dönmesi bir çok artıyı beraberinde getirecektir.

- Öncelikle yoğun olan sabah ve akşam trafiğini  engelleyecektir.

- Düzenlenecek yeni çalışma saatlerinin pandemi sürecinde ön saflarda risk altında çalışan emekçi çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu yükselteceği unutulmamalıdır.

- Kamu ve özel sektör çalışanlarının farklı saatlerde iş yerlerinde olmaları ve iş giriş- çıkış saatlerinin farklı olması ‘kalabalık’ market alışverişlerinin de önüne geçecektir.

- Çalışanların işlerini erken bitirip evlerine erken dönmeleri bu süreçte oldukça önemlidir.

Bunlarla birlikte işyerleri sahipleri  ve çalışanları, hem de halkımız  ‘sosyal mesafe – maske- hijyen’  kurallarına harfiyen uymalıdır. Uymayanları uyarmalıdır.

Sağlık her şeyin üzerinde gelir ve iş dünyası olarak bu sorumlulukla kimsenin sağlığını riske atmadan çalışmasına özen göstermemiz gerekmektedir.

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