Texas'taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi

Kerr County Şerifi Larry Leitha, eyalette büyük can ve mal kaybına neden olan sel felaketinin ardından arama çalışmalarına devam edildiğini, sellerde 9'u çocuk 27 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Leitha, havadan müdahaleyle bugün 160'tan fazla kişiye yardım eli uzatıldığını, toplamda ise 8'i yaralı 850 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Yetkililer, kayıp sayısının tam olarak belli olmadığını, çocuklara yönelik yaz kampı Camp Mystic'te 23 ila 25 kişinin hala kayıp olduğu bilgisini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından "Trump yönetimi, dün meydana gelen trajik sel felaketine yanıt olarak, Texas'taki eyalet ve yerel yetkililerle birlikte çalışıyor. İç Güvenlik Bakanımız Kristi Noem kısa süre sonra orada olacak." paylaşımını yaptı.

Trump'ın bütçesinde kesintiye gittiği hava durumu servisini şikayet ettiler

Öte yandan, Texaslı yetkililer, hava tahmini ile ilgili yanlış ve eksik bilgilendirmede bulunan ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) hakkında şikayette bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Texaslı bir yetkili, felaketle ilgili yeterli önlemin alınamamasını NWS'nin doğru tahminlerde bulunamamasına bağladı.

Yetkili, NWS'nin söz konusu bölgede 10 ila 20 santim yağış tahmin edildiğini duyurduğunu, bu rakamların diğer meteoroloji uzmanlarının beklentileriyle uyuşmadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, hükümet harcamalarının azaltılması ve tasarruf çalışmaları kapsamında NWS'nin bütçesinde de kesinti yapmıştı.

Diğer yandan, önceki gün ABD'nin New Jersey eyaletinde etkili olan aşırı yağış ve fırtınada araçlarının üzerine ağaç devrilmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.