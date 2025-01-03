‘Tetikçi’ 7 gün daha poliste tutuklu kalacak

Türkiye’den Kıbrıs’ın kuzeyine, TIR içinde gizlenerek Mağusa Limanı’ndan giren ‘tetikçi’ ile ilgili polis soruşturmasında zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin son bilgileri aktaran polis çavuşu, zanlının Kıbrıs’ın güneyine ait GSM hattı ile mesajlaştığı 3 numaranın tespit edildiğini, ayrıca Mağusa Limanı’nda gelen 15 TIR’ın giriş kayırlarının incelendiğini açıkladı.

35 yaşındaki Ü.S. isimli zanlı, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, tasarrufundaki tabanca ve mermilerle Girne’de yakalanmıştı.

Polis, tutuklanan zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini açıklamış; 2024 yılı Aralık ayı içerisinde Mersin’den gemiye bindiğini, TIR içerisine gizlenerek, Mağusa Limanından ülkeye giriş yaptığını bildirmişti.

Polis, zanlının, Girne’deki bir iş insanına suikast düzenlemek adına adaya geldiğini açıklamıştı.

‘Tetikçinin’ içinde bulunduğu TIR’da fark edilmemesi, Kıbrıs’ın kuzeyindeki sınır güvenliğini bir kez daha tartışmaya açmış durumda.