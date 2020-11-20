UBP-HP Hükümeti’nin Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Girne bölgesinde meydana gelen fırtına ve hortum felaketinin yarattığı hasarın giderilmeye çalışıldığını söyledi.

Taçoy, “Her ne kadar ülkemizde siyaset mekanizması çalkantılı bir dönemden geçse de, KKTC devleti tüm kurumları ve imkanları ile vatandaşımızın yanındadır” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Taçoy, “Olağanüstü hava koşulları nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinde yağmur, dolu ve fırtına çeşitli hasarlara neden oldu” diye konuştu ve üstesinden gelinemeyecek bir durumla karşı karşıya olunmadığını kaydetti.

“Tesellimiz insanlarımızın zarar görmemesi” diyen Taçoy “görevli arkadaşlar aracılığı ile gerekli takipler yapılmakta, gelişmeler tarafımızdan takip edilmektedir” şeklinde konuştu. UBP-HP Hükümeti’nin Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Teknecik Elektrik Santrali’nde de incelemelerde bulundu ve orada da açıklamalar yaptı.