'Ters Yön' operasyonunda toplamda 1 kilo 850 gram uyuşturucu ele geçirildi

Girne’de Dr. Fazıl Küçük Çemberi Mevkiinde polis tarafından kontrol amacıyla durdurulan araçta satışa hazır paketler halinde yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Trafik kontrolü yapan polis ekibi tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü 28 yaşındaki K.C.O.’nun (E) şüpheli hareketleri üzerine araçta arama yapılacağı sırada araçtan inen K.C.O. ve araçta yolcu olarak bulunan O.C.A. tasarruflarında bulunan çanta ile koşarak kaçmaya çalıştı.

28 yaşındaki K.C.O.(E) polis tarafından yakalanarak tutuklanırken, O.C.A. ise olay yerinden kaçtı.

Çantada satışa hazır paketler halinde yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak zapt edildi.

K.C.O.’nun evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından yapılan aramada; 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 34 yaşındaki S.O.(E), 23 yaşındaki H.N.(K), 23 yaşındaki N.S.A.(E) ve 23 yaşındaki M.D.(E)’nin kalmakta oldukları Lefkoşa’daki ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 1 kilo 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile 100 gr ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Ayrıca uyuşturucu madde satışında elde edildiğine inanılan 135 Euro, 350 Stg ve 956 Dolar para bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, olay yerinden kaçan zanlı ise aranıyor.