Telsim, 15 Kasım’da 5G hizmetini başlatıyor

Telsim, 15 Kasım 00:00 itibarıyla 5G hizmetini müşterilerinin kullanımına sunacak. KKTC Vodafone’un küresel 5G ekosistemine dahil olan 24’üncü ülke olacak.

KKTC’nin kuruluşunun 43’üncü yıl dönümünde 5G hizmetine geçilecek olması dolayısıyla yarın gece Telsim Merkez Ofisi’nde kutlama etkinliği düzenlenecek.

Tüz: “KKTC’de 24’üncü ülke olarak 5G’ye merhaba demeye hazırız”

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, 15 Kasım’ın, Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olarak herkes için anlamlı bir gün olduğunu belirterek, “Bu yıl bu anlamı, ülkemizi 5G ile buluşturarak daha da büyütmenin gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Telsim’in, 5 kıtada 23 ülkede faaliyet gösteren ve 279 milyon mobil müşteriye hizmet veren Vodafone’un bir parçası olduğunu ifade eden Tüz, 24’üncü ülke olarak KKTC’de 5G’ye geçilmeye hazır olunduğunu kaydetti.

Tüz, “5G bizim için ilk değil Vodafone’un dünyada öğrendiğini, test ettiğini ve ölçeklediğini Kuzey Kıbrıs’a taşıdığımız bir deneyim. 30 yılı aşkın yerel tecrübemizi Vodafone’un küresel deneyimiyle birleştirerek, yürüttüğümüz kapsamlı hazırlık sürecinin sonunda, müşterilerimizi 15 Kasım’da bu yeni teknolojiyle buluşturuyoruz.” dedi.

KKTC’de 4.5G ile 5G arasındaki geçiş süresinin üç yıl olmasının önemli olduğunu ifade eden Tüz, “Dünyada bu kadar kısa sürede gerçekleşen bir dönüşüme pek rastlanmıyor. Bunun en önemli nedeni ise 4.5G yatırımlarımızı gerçekleştirirken altyapımızı aynı zamanda 5G'ye uyumlu şekilde planlamış ve geleceği öngörerek yatırımlarımızı buna göre şekillendirmiş olmamızdır.” dedi.

Telsim olarak yeni nesil teknolojilerin ülkeye kazandırılması ve KKTC’nin dijital geleceğinin inşası için tüm kaynaklarla çalışmaya devam edeceklerini belirten Tüz, bu süreçte gece gündüz çalışan özellikle teknoloji ekibine teşekkür etti.

Çakmak: “Hedefimiz, kapsama alanımızı zaman içinde mümkün olan en geniş noktaya ulaştırmak”

Telsim Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Togan Çakmak da, 5G’nin, mobil iletişimin bugün ulaştığı en ileri teknoloji olduğuna ve 4G’ye kıyasla yaklaşık 10 kat daha yüksek hız sunduğuna dikkat çekti.

Bu sayede görüntülü görüşmeler, online oyunlar ve canlı yayınların gerçek zamanlı bir deneyime dönüştüğünü ifade eden Çakmak, “Uzaktan ders veren bir öğretmen öğrencileriyle anında etkileşim kurabiliyor, bir doktor hastasıyla online görüşmesini gecikmesiz sürdürebiliyor.” dedi.

5G yatırımının yalnızca baz istasyonu yatırımı değil şebeke modernizasyonu, çekirdek ağ, yazılım ve fiber yatırımlarını kapsayan uzun vadeli bir dönüşüm olduğunu kaydeden Çakmak, kurulumu aşamalı olarak ilerlettiklerini, önceliği nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelere verdiklerini belirtti, “Hedefimiz, kapsama alanımızı zaman içinde mümkün olan en geniş noktaya ulaştırmak” dedi.

Müşterilerin yeni bir SIM kart almasına gerek olmadığını, mevcut Telsim 4G SIM kartların 5G’ye uygun olduğunu ifade eden Çakmak, 5G uyumlu cihazı olan kullanıcıların yalnızca telefon ayarlarından 5G’yi aktif etmesinin yeterli olduğunu kaydetti.

Abonelerin, “My Vodafone” uygulaması üzerinden 5G uyumluluk kontrollerini yapabileceğini de belirten Çakmak, tüm altyapıyı ilgili otoritelerin belirlediği sınırlar ve uluslararası standartlar çerçevesinde kurduklarını, Vodafone'un küresel güvenlik standartlarını Kuzey Kıbrıs’a taşıdıklarını ifade etti.

5G uyumlu bir cihaz kullanılıyorsa telefonun “Mobil Ağlar” bölümünden tercih edilen şebeke türünün “5G/Otomatik” olarak seçilmesiyle 5G hizmetinden yararlanılabilecek.