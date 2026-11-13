İŞAD, Antalya’da COP31 kapsamında temaslarda bulundu

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), Antalya’da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen temaslarda, yeşil dönüşüm, yapay zeka, kuantum teknolojileri, akıllı tarım ve geleceğin şehirleri gibi konularını ele alarak, KKTC’nin gelecek yüzyılına yönelik vizyon oluşturma yolunda önemli bir fırsat olarak değerlendirdiğini açıkladı.

İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dünya ekonomisinin ve üretim sistemlerinin büyük bir dönüşümden geçtiğini belirterek, iklim kriziyle mücadele, temiz çevre, sürdürülebilir üretim ve ileri teknolojilerin artık ülkelerin geleceğini belirleyen temel unsurlar haline geldiğini vurguladı.

İtalya, Almanya ve Avrupa’nın farklı ülkelerinden temsilcilerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini de belirten Mamülcü, görüşmelerde uluslararası işbirlikleri, ortak proje geliştirme ve teknoloji transferi imkânlarını ele aldıklarını vurguladı.

Mamülcü, İŞAD olarak hedeflerinin KKTC’nin yalnızca bugünün ekonomik ihtiyaçlarına çözüm arayan değil, geleceğin teknolojilerine, bilimsel gelişmelerine ve sürdürülebilir üretim modellerine bugünden hazırlanan bir ülke olması olduğunu kaydetti.

Ülkenin sınırlı kaynaklarının akıl, bilim, teknoloji ve uluslararası işbirlikleriyle avantaja dönüştürülebileceğini aktaran Mamülcü, bu nedenle İŞAD olarak çalışmalarını ülkenin ekonomik, çevresel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlayacak uzun vadeli bir vizyonun parçası olarak gördüklerini belirtti.

Mamülcü, hedeflerinin yalnızca bugünü konuşmak olmadığını, KKTC’nin önündeki 100 yılını bugünden tasarlamak olduğunu ifade etti.