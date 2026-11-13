Merit Royal Otel’in genç miksolojisti Burak Önalan’dan uluslararası başarı

Uluslararası kokteyl yarışması Eurasia Mixology Championship 2026’nın ön elemelerinde ilk on finalist arasına seçilen Merit Royal Otel’in yetenekli miksolojisti Burak Önalan, 8 Kasım’da Alanya’da düzenlenen ulusal finalde birinci oldu. Uluslararası Barmenler Birliği (IBA) Başkanı’nın Türkiye’de ilk kez resmî gözlemci olarak katıldığı organizasyonda şampiyonluğa ulaşan Önalan, böylece bir ilke de imza attı. Önalan, elde ettiği birincilikle 9 Kasım’da on ülkeden profesyonel barmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen 2026 Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazanarak başarısını uluslararası arenaya taşıdı. Alanya’nın tarihi Syedra Liman Kenti’nden ilham alarak hazırladığı “Syedra” isimli kokteyl ile jüri karşısına çıkan Önalan, yaratıcılığını ve miksoloji alanındaki yetkinliğini sergilediği performansıyla dikkat çekti.

Burak Önalan: “Bu başarı benim için bir son değil, çok daha büyük hayallerin başlangıcı”

Yarışmada elde ettiği başarıdan duyduğu mutluluğu dile getiren Önalan, “Merit Royal Otel Miksoloji Atölyesi’nde edindiğim deneyimler ve kendimi sürekli yenileme fırsatı bulduğum çalışma ortamı, mesleki yolculuğumda önemli bir yere sahip. Bu süreçte bana inanan ve desteğini esirgemeyen başta Merit Royal ailesi olmak üzere herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bu başarı benim için bir son değil, çok daha büyük hayallerin başlangıcı” dedi.