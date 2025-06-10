Serap ŞAHİN

Mağusa’daki ‘Silver Beach'te cansız bedeni bulunan 26 yaşındaki Ahsen Nur Kilitçioğlu'nun şüpheli ölümü ile ilgili ailesi ve avukatları Polis Genel Müdürlüğü önünde “etkin soruşturma” çağrısı yaptı, 41 örgütün desteğiyle hazırlanan ortak açıklama okundu.

Kayıp cep telefonu, alınmayan aile ifadeleri, olay yerinin yeterince korunmaması gibi soru işaretlerine dikkat çeken aile ve avukatlar, kamuoyunun vicdanını sarsan bu ölümün bağımsız ve tarafsız şekilde soruşturulmasını talep etti.

Ailenin avukatı Tacan Reynar, “Gazimağusa Polisi güven vermiyor, olayın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen elle tutulur bir gelişme yok” diyerek Denetleme Kurulu’na şikâyet başvurusu yapacaklarını açıkladı. Ahsen’in erkek arkadaşı olduğu belirtilen ve hâlâ aktif görevde bulunan bir polis memurunun şüpheli konumda olduğuna işaret eden Reynar, bu nedenle soruşturmanın başka bir ilçeden bağımsız bir polis tarafından yürütülmesini talep ettiklerini söyledi.

Avukat Cansu Nazlı ise, geçtiğimiz yıl aynı sahilde ölü bulunan Güldeniz Özel’in dosyasının da hâlâ aydınlatılmadığını hatırlatarak, Mağusa Polis Müdürlüğü’nün kadın ölümlerinin üzerine gitmediğini vurguladı.

Ahsen’in kardeşi Dolunay Kilitçioğlu da “Şüphelerin tümü ablamın erkek arkadaşını işaret ediyor, ama hala etkin bir adım atılmadı. Ablamın telefonu ve arabasının anahtarı hâlâ bulunamadı” diyerek adalet talebini dile getirdi.

Toplam 41 örgütün imzasıyla okunan ortak açıklamada ise, Ahsen’in ölümü üzerinden kadın cinayetlerinin üzerinin örtülmemesi gerektiği, benzer olaylarda cezasızlık algısının güçlendiği ve devletin yaşam hakkını koruma sorumluluğu olduğu hatırlatıldı. Açıklamada “Adalet gecikirse, adaletsizlik büyür. Ahsen için adalet sağlanmadan hiçbirimiz güvende değiliz” mesajı verildi.

Avukat Tacan Reynar:

“Telefonu bulunmadı, ailesinden ifade alınmıyor”

Polis Genel Müdürlüğü önünde açıklama yapan ailenin avukatı Tacan Reynar, Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Denetleme Kurulu’na şikâyet başvurusu yapacaklarını açıkladı.

Avukat Tacan Reynar, olayın ciddiyetine dikkat çekerek, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nün etkin bir soruşturma yürütmediğini belirtti. Çarşamba günü şahsen müdürlüğe giderek başvuruda bulunduklarını söyleyen Reynar, “Orada hoş olmayan davranışlarla karşılaştık. Bugün PGM Denetleme Kurulu’na bunu şikâyet etmek için bulunuyoruz. Dilekçemizi hazırladık, Ahsen’in kız kardeşi bu şikâyeti yapacak” dedi.

Soruşturma sürecine dair ciddi eksiklikler olduğunu ifade eden Reynar, “Tek istediğimiz etkin soruşturma ve şu anda maalesef hâlâ daha Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nün görevini doğru düzgün ifa etmediği, emarelere ulaşmak için çaba sarf etmediği düşüncesindeyiz. Umarız bu süre zarfında gerekli etkin soruşturma hızlandırılır, yapılır. Ahsen’in hâlâ cep telefonu bulunamadı. Ahsen’in ailesinden ifadeler alınmadı, alınmıyor. Çarşamba günü gidip bu yönde talepte bulunduğumuzda da sıkıntılar yaşandı” ifadelerini kullandı.

“Polis müdürlüğüne güven kaybı yaşıyoruz”

Reynar, Ahsen’in erkek arkadaşının polis olması ve görevine devam etmesinin kamuoyundaki şüpheleri artırdığına işaret ederek, “Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne karşı bir güven kaybı yaşıyoruz. Ahsen’in erkek arkadaşı olduğu bahsedilen kişinin polis olması şüpheleri arttıran bir durum ve hâlâ görevine devam etmesi de ayrı bir vahim durumdur. Bunun da PGM tarafından dikkate alınması gerektiği düşüncesindeyiz. Ve bu yönde etkin soruşturma talep ediyoruz” dedi.

“Yaşam hakkı en temel haktır”

Yaşam hakkının temel bir hak olduğuna vurgu yapan Reynar, “Yaşam hakkı elinden alındığını düşündüğümüz ve bununla ilgili etkin soruşturmada cevap aradığımız noktada bugüne kadar halen etkin soruşturmanın yapılmadığını görmekteyiz. Bundan sonraki yasal süreçle ilgili bilgilendirmeleri de yapacağız” açıklamasında bulundu.

Reynar, “Polis sadece Ahsen’in yakın bir arkadaşının şikâyetini alırken, bir isim zikretmiş olmasına rağmen o ismin de ifade tutanağına geçirilmediği bilgisi var” dedi.

Avukat Cansu Nazlı:

“Aynı sahilde 1 yıl önce de Güldeniz öldü,

Mağusa polisi bu olayı da aydınlatmadı”

Avukat Cansu Nazlı, Silver Beach plajında ölü bulunan Ahsen’in Türkiye’deki abla ve aile bireylerini temsilen süreci takip edeceğini belirterek, şüpheli kadın ölümlerinin etkin ve titiz şekilde soruşturulması gerektiğini vurguladı. Nazlı, Gazimağusa’daki ifade alma sürecinde yaşanan sıkıntıların kamuoyundaki şüpheleri derinleştirdiğini söyledi.

Nazlı, geçtiğimiz yıl aynı bölgede bir başka genç kadının daha şüpheli şekilde yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, “Geçtiğimiz yıl Ahsen’in ölü bulunduğu aynı yerde Güldeniz isimli başka bir kadın da ölü bulunmuştu. Aradan 1 yıl geçmesine rağmen Güldeniz’in ölümü de aydınlatılmadı. Bu da aslında Mağusa polisinin şüpheli kadın ölümlerinin üzerine ciddiyetle gitmesi gerektiği yönündeki endişemizi artıran başka bir unsurdur” dedi.

Amacın suçlama değil, adaletin sağlanması olduğunu vurgulayan Nazlı, “Niyetimiz polisleri kötülemek değil, tek derdimiz Ahsen’in ölümünün aydınlatılması için, ortada bir cinayet varsa bunun ortaya çıkması ve sanıkların yargılanması için elimizden geldiğince sürecin takipçisi olmaktır” ifadelerini kullandı.

“Bağımsız tahkikat memuru atansın”

PGM’ye yapılan başvuruda sürecin doğru ilerleyebilmesi için önemli bir talepte bulunduklarını belirten Nazlı, “Bugün de PGM’ye bir müracaat yapıyoruz. Bu süreç içerisinde doğru bir şekilde sürecin ilerletilmesi için bağımsız bir tahkikat memurunun atanması talebini de PGM’ye iletiyoruz” dedi.

“Olay detayları magazinleştirilmemeli”

Nazlı, şüpheli kadın ölümleri ve kadına yönelik şiddet konularının hassasiyetle ele alınması gerektiğini de şu sözlerle ifade etti: “Şüpheli kadın ölümleri ve kadına yönelik şiddetle ilgili konuları gündeme getirirken, olay detaylarının magazinleştirilmeden verilmesini, tahkikat sürecinin etkilenmeyecek şekilde haber yapılmasını, duyum alınan her detayın teyit edilmeden ya da polisin bu konuda bir çalışması olma ihtimali de göz önünde bulundurularak bunun engellenmemesi için doğrudan paylaşılmaması gerektiği yönündeki tavsiyelerimizi de paylaşmak istiyoruz.”

Ahsen’in kardeşi Dolunay Yıldırım:

“Şüphelerin tümü erkek arkadaşına işaret ediyor”

Nazlı’nın ardından açıklama yapan Dolunay Yıldırım ise şüphelerin tümünün, ablasının erkek arkadaşına işaret ettiğini belirtti, “Ablamın arabasının anahtarı, telefonu hala bulunamadı” dedi.

Yıldırım, ablası için adalet talep ederken şu ifadelere yer verdi:

“Her kim olursa olsun üniforması, görevi, statüsü ne olursa olsun katillerin cezasını çekmesi için buradan çağrı yapıyoruz. Benim ablam vahşice hislerle hayattan koparıldı, bedeni sahilde bulundu ve arabasının anahtarı ortada yok. Şüphelerin hepsi sevgilisini gösteriyor. Bir kadının en güvende olması gereken yerde ilişkide, bir ülkede, yasada katiline en yakın olduğu yerdir. Bu kader değil sistematik çürümedir. Hayattayken kimseye boyun eğmeyen, kendi mücadelesini veren bir kadındı. Onun anısını yaşatmanın en doğru yolu da bu zalimliğe karşı sesimizi yükseltmekten geçiyor. Ablam için adalet istiyorum. Ablam gibi tüm susturulan kadınlar için de. Ablama bunu yapanlar adalet önünde hesap verene kadar mücadeleye devam edeceğiz.”

41 örgütten ortak açıklama:

“Etkin, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma istiyoruz”

Ahsen’in şüpheli ölümüyle ilgili ortak açıklama yapıldı. 41 örgütün imza koyduğu açıklamada, etkin, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma talep edildi.

Açıklamada, olayın kadın cinayeti olabileceğine dikkat çekilerek, soruşturmanın bağımsız bir polis memuru tarafından yürütülmesi istendi.

Aynı sahilde geçtiğimiz yıl şüpheli şekilde ölen Güldeniz Özel’in dosyasına da atıfta bulunuldu.

'Adalet gecikirse, adaletsizlik büyür' vurgusuyla yapılan çağrıda, kadın ölümlerinin aydınlatılması ve faillerin korunmaması istendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

26 yaşındaki Ahsen Nur Kilitçioğlu, 30 Mayıs 2025 sabahı Gazimağusa'da Silver Beach sahilinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. O günden bu yana geçen süreçte, yürütülen polis soruşturmasına ilişkin ciddi endişeler ve haklı sorular kamuoyunun ve biz duyarlı örgütlerin vicdanında derin bir yankı bulmuştur.

Ahsen'in ölümü ciddi anlamda bir kadın cinayeti şüphesi taşımaktadır. Kadınların yaşam hakkına yönelen sistematik ihlallerin, şiddetin ve cezasızlık düzeninin bir yansıması olma ihtimali taşımaktadır.

Geçtiğimiz yıl, yine aynı sahilde Güldeniz Özel de şüpheli şekilde ölü bulunmuş ve ölümü hâlâ aydınlatılamamıştır.

Bugün kız kardeşimiz Ahsen'in ölümünün aydınlatılması için burada talep ettiğimiz etkin soruşturmanın, diğer kız kardeşlerimizin şüpheli ölümlerinin de aydınlatılması için yapılmasını tekrardan yüksek sesle talep ediyoruz.

Bugün burada toplanmamızın amacı, yalnızca bir dilekçe sunmak değil; adaletin şeffaf, tarafsız ve etkin bir şekilde işlemesini talep etmektir. Polis Genel Müdürlüğü'ne ilettiğimiz dilekçede, toplum içerisinde şüpheli olduğu iddia edilen şahsın aktif görevde bir polis memuru olması nedeniyle, soruşturmanın başka bir ilçede görev yapan bağımsız bir memur tarafından yürütülmesini talep ettik.

Bu adalet talebi sadece Ahsen için değildir.

Bu çağrı, üstü kapatılmış kadın ölümleri için, failleri korunmuş dosyalar için ve bir daha hiçbir kadın öldürülmesin diye yükselmektedir.

Devletin ve adli makamların asli sorumluluğu, yaşam hakkını korumaktır. Bugün burada yükselen bu ses, toplumsal bir vicdan çağrısıdır. Talebimiz nettir:

Ahsen'in ölümü tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır.

Soruşturma tarafsız, şeffaf ve denetlenebilir biçimde sürdürülmelidir.

Fail kim olursa olsun, adalet gecikmeden işletilmelidir.

Unutulmasın:

Adalet gecikirse, adaletsizlik büyür.

Ahsen için adalet sağlanmadan, hiçbirimiz güvende değiliz.

Örgütler susmayacak.

Kadınlar susturulamayacak.

Adaletin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Hiçbir kadın yalnız ve korumasız değildir.

Ortak açıklamaya imza koyan örgütler

Ortak açıklamaya imza koyan 41 örgüt şöyle açıklandı: