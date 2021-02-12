“Tele Sağlık hizmeti” uygulamada

Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliği ile başlatılan “Tele Sağlık hizmeti”ni hatırlattı, hastaların doktorlarla hastaneye gitmeden görüşebileceğini anımsattı.

Telefonlara yollanan kısa mesajla hastaneye gitmeye gerek olmadan Tele Sağlık Platformu’nun uygulamada olduğu belirtildi.

Uygulama; hastanın çağrı merkezini arayarak randevu almasını, randevuların doktorların ajandasına işlenmesini, doktor ve hasta arasında yapılacak olan görüşmenin uzaktan görüntülü olarak gerçekleştirilmesini sağlayan bir platform olma özelliği taşıyor. Platform ile hastaların ihtiyaç duydukları branştan 0533 878 1022 numaralı çağrı merkezini arayarak Akıllı Randevu Sistemi üzerinden randevu almalarının akabinde randevularının gün ve saatinde ilgili doktor ile görüşme gerçekleştireceği belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliği ile kurulan Tele Sağlık Platformu, Covid-19 salgını nedeni ile hastanelerde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak, halkı, doktor ve sağlık çalışanlarını korumak, aynı zamanda yurttaşlara hastaneye gitmeye gerek kalmadan belli ölçüde sağlık hizmeti sunabilme amacını taşıyan bir sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıkıyor. Tele Sağlık sistemi, hastanede fiziki olarak sunulacak poliklinik hizmetlerine destek niteliğinde 2020 sonbaharından bu yana uygulanıyor. Tele Sağlık platformu ile sunulan uygulama, Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından sosyal sorumluluk çerçevesine ücretsiz olarak sağlanıyor.

Tele Sağlık Platformu’nun, hastanın çağrı merkezini arayarak randevu almasını, randevuların doktorların ajandasına işlenmesini, doktor ve hasta arasında yapılacak olan görüşmenin uzaktan görüntülü olarak gerçekleştirilmesini sağlayan bir platform olduğu aktarılmıştı.

Platform ile hastaların ihtiyaç duydukları branştan 0533 878 1022 numaralı çağrı merkezini arayarak Akıllı Randevu Sistemi üzerinden randevu almalarının akabinde randevularının gün ve saatinde ilgili doktor ile görüşme gerçekleştireceği belirtilirken, hastalarla görüşmelerin uzaktan görüntülü konuşma şeklinde BiP uygulaması üzerinden olacağı açıklanmıştı.

Tele Sağlık üzerinden hangi branşlarda, nasıl hizmet alınabilir?

Yapılan açıklamada Tele Sağlık hizmeti kapsamında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Gazimağusa Devlet Hastanelerinde ilk etapta toplamda 7 branş için randevu verileceği belirtildi. Söz konusu branşların Onkoloji, Kulak Burun Boğaz, Nefroloji, Genel Cerrahi, Dahiliye, Kardiyoloji ve Çocuk Polikliniği olduğu açıklanmıştı. Hizmet verilecek gün ve saat detaylarına 0533-878-1022 numaralı çağrı merkezi üzerinden erişilebilecek. Ayrıca randevuların hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yine çağrı merkezi üzerinden alınabileceği, randevuların 15 dakika aralıklarla sisteme tanımlanarak, branş bazında verileceği açıklandı. Eğer hastanın acil bir durumu varsa bu hat üzerinden hizmet verilmeyeceği ve hastaneye başvurması yönünde yönlendirme yapılacağı da vurgulandı.