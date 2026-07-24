Çalışma yasağına rağmen işçiler güneş altında çalıştırıldı

YENİDÜZEN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, 22 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında 12.00-16.00 saatleri arasında açık alanda ve doğrudan güneş altında çalışmayı yasaklayan kararına rağmen, bugün Ortaköy-Kermiya bölgesinde işçilerin güneş altında çalıştırıldığı görüldü.

YENİDÜZEN'e ulaşan bir vatandaş, saat 15.00 sıralarında çekildiğini belirttiği fotoğraflarla yasağın ihlal edildiğini öne sürdü. Vatandaş, durumu dün hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na hem de Alo 102 hattına bildirdiğini ifade etti.

Vatandaş, "Çalışma Bakanlığı'nın duyurusunu dikkate alan yok. Dün dayanamadım, Bakanlığı ve 102'yi aradım, durumu anlattım. Saat kaç oldu, bu insanlar hâlâ çalıştırılıyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

KKTC Meteoroloji Dairesi'nin hava sıcaklığı tahminleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılan teknik değerlendirmeler doğrultusunda alınan karara göre, 22 Temmuz-1 Ağustos 2026 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) 12.00-16.00 saatleri arasında açık alanda ve doğrudan güneş altında çalışma yapılması yasaklanmıştı.

Buna rağmen bugün saat 15.00'te Ortaköy-Kermiya'da Dereboyu'nda işçilerin çalışmalarını sürdürdüğü gözlemlendi.