Ertuğrul SENOVA

YENİDÜZEN’in “Yine mi adrese teslim ihale?” başlığıyla gündeme taşıdığı; KIB-TEK’in 30 bin adet sayaç için çıktığı ihaledeki “usulsüzlük” iddialarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İhaleyi kazanan ancak 2 hafta sonra “hesap hatası yaptık” diyerek ihaleden çekilen Mors LTD’nin ardından en düşük teklifi veren Türkiye merkezli ‘Elif LPG’ adlı firma, ihaleyi ‘kazanmıştı’. Söz konusu firmanın Merkezi İhale Komisyonu’na “ihale şartnamesine aykırı belgeler sunduğu” yönünde tespitlerin bulunduğu bir belge ortaya çıktı.

YENİDÜZEN, KIB-TEK teknik ekibi tarafından hazırlanan belgeye ulaştı. Belgede, Elif LPG’nin şartnameye uymadığı ifade ediliyor.

Teknik ekip tarafından yazılan raporun Merkezi İhale Komisyonu’na sunulduğu ancak komisyonun, ihaleyi iptal etmek yerine, “Başbakan Ünal Üstel’i arayıp, nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini sorduğu” iddia ediliyor.

EL-SEN Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu’nun iddiasına göre, söz konusu teknik rapor “hasıraltı edildi” ve ikinci bir rapor hazırlanarak “şartnameye uygundur” tespiti yapıldı.

Tuğcu’nun iddiasına göre ikinci rapor, “geçici bir KIB-TEK memuruna” usulsüz şekilde imzalatıldı…

Söz konusu iddiaya ilişkin YENİDÜZEN’in Salı günü ulaştığı MİK Başkanı Salih Canseç, “MİK’e sadece bir rapor geldi, o rapor üzerinden karar ürettik” demişti.

Ancak YENİDÜZEN’in ulaştığı belge, MİK’e iki raporun gönderildiğini ispatlıyor…

Öte yandan söz konusu yeni gelişmelerle ilgili görüşünü almak için aradığımız MİK Başkanı Salih Canseç’e ulaşılamadı.

‘Elif LPG’nin şartnameye aykırı belgesi neden önemli?

‘Elif LPG’nin şartnameye aykırı şekilde sunduğu belge, sayaçların testlerinin gerçekleştiği laboratuvar ile ilgili.

Şartnameye göre sayaçlar, uluslararası bağımsız bir laboratuvarda test edilmesi gerekiyor. Ancak Elif LPG, testleri, kendi bünyesindeki laboratuvarda yaptırmış durumda.

Bu kapsamda KIB-TEK teknik ekibi, belgenin şartnameye aykırı olduğunu tespit etmişti…

Neler yaşanmıştı?

“Yolsuzluk ve usulsüzlüklerle” anılan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yeni bir “adrese teslim ihale” iddiası ile gündemde…

KIB-TEK, 30 bin adet sayaç için ihaleye çıktı, ihaleyi kazanan Mors LTD. isimli firma 2 hafta sonra ihaleden çekildi. İhaleyi, Türkiye merkezli “Elif” isimli bir şirket kazandı.

İddiaya göre Mors LTD, ihaleden “baskı sonucu çektirildi.”

İddianın sahibi EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, Kanal SİM’de gazeteci Serhat İncirli’nin sunduğu programa katılarak, olaya ilişkin detayları paylaştı.

Tuğcu, ilk etapta 4 firmanın ihaleye katılmak için şartname satın aldığını ancak sadece 2’sinin teklif verdiğini ifade etti, daha sonra ihaleyi kazanan Mors LTD’in, 2 hafta sonra ihaleden çekildiğini belirtti.

Mors LTD sahibi Ali Erdal Hacımulla’yı aradığını söyleyen Tuğcu, “Zordayım be çocuk, beni bu konuda sıkıştırma” yanıtını aldığını iddia etti.

İşin, “AKP’ye yakın Eli LPG” isimli Türkiye merkezli bir firmaya gittiğini, “ihalenin, adrese teslim” olduğunu belirten Tuğcu, daha sonra KIB-TEK’in teknik ekibinin söz konusu şirketin belgeleri üzerinde inceleme yaptığını, “belgelerinde eksiklik ve çelişki tespit ettiğini” ifade etti.

Tuğcu, teknik ekibin raporu üzerine MİK Başkanının “ihaleyi iptal edeceğine, ilgili yerleri ve Başbakan Ünal Üstel’i bilgilendirdiğini” iddia etti.

Tuğcu, “Daha farklı bir teknik ekip gönderdiler, imzayı geçici bir arkadaşımıza imzalattılar” dedi ve “Elif LPG, 4 milyon 346 bin 740 Euro + KDV’lik teminat mektubu ücretini hala daha yatırmadı” iddialarını da ortaya attı.

Söz konusu iddialar üzerine YENİDÜZEN’in ulaştığı MİK Başkanı Salih Canseç, “2 teklif geldi, biri geri çekildi, KIB-TEK gerekli incelemeyi yaptı, rapor yazıldı, rapor doğrultusunda da MİK kararını üretti” dedi.

MİK’e sadece bir raporun geldiğini söyleyen Canseç, “Diğer firma neden çekildi, bu beni ilgilendirmez. Biz, rapor doğrultusunda karar ürettik” ifadelerini kullandı.

İhaleyi kazanmasına karşın 2 hafta sonra “çekildiğini” bildiren ve EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu’ya göre “ihaleden çektirilen” Mors LTD sahibi Ali Erdal Hacımulla ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, “Ben kendi gönlümle çekildim. Yanlış hesap yapmıştık” dedi.

Hacımulla, “baskı sonucu kazandığınız ihaleden çekildiğiniz iddialarıyla ilgili ne söylemek istersiniz?” sorusuna, “Bana kimse baskı yapamaz. Ben vazgeçtim. Artık bu kurumun işlerinden bıktım, usandım” yanıtını verdi.