Teknecik'teki olaylı gecede neler yaşandı?

Ertuğrul SENOVA – Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kötü yönetim nedeniyle patlak veren elektrik krizini "çözeceği" iddiasıyla, AKSA mühendisleri ile birlikte Teknecik Elektrik Santrali'ne giden Başbakan Ünal Üstel, kendisini karşılayan EL-SEN yönetimine hakaretler yağdırdı...

EL-SEN'in sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoya yansıyan görüntülerde, Ünal Üstel, "seni de bitireceğim, şerefsiz" dediği EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu'yu, emir - komuta zincirini bozup, "tutuklayın şu şerefsizi" diyerek polise tutuklattı. Üstel'in bu sözleri sarf ettiği sırada alkollü olduğu iddia edildi...

Yaklaşık 3 saat poliste tutuklu kalan Ahmet Tuğcu, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamasında, Ünal Üstel'e karşı hakaret davası açacaklarını açıkladı.

AKSA'nın sahibi olduğu KIBRIS gazetesi, yaşananları, "Ahmet Tuğcu, Ünal Üstel'i darp etti" şeklinde manipüle etti, AKSA mühendislerinin, elektrik krizini çözmek için gittiği Teknecik'te, EL-SEN tarafından engellendiğini yazdı...

Tuğcu'nun tutuklanması üzerine pek çok kurum çalışanı, yurttaş ve CTP'den bir heyet, Teknecik Elektrik Santrali'ne giderek destek beyan etti; santraldeki zorlu çalışma şartlarını gözlemledi.

Teknecik'te açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, KIB-TEK çalışanlarını "sabotajla" suçlayan Ünal Üstel'e seslendi; "ya sabotaj iddianı kanıtla ya da istifa et" dedi.

Neler yaşandı?

EL-SEN’in, elektrik kesintilerine yönelik “kötü ve gecikmeli yakıt” iddiasından bir gün sonra, Perşembe günü Başbakan Ünal Üstel, öğlen saatlerinde, KIB-TEK Yönetim Kurulu ve polisi çağırarak Teknecik Elektrik Santrali’nde bir toplantı düzenledi.

Üstel, toplantıda yaptığı açıklamada, KIB-TEK emekçileri “sabotajla” suçladı, kendisine bağlı olan kurumda kötü yönetim nedeniyle yaşanan krizi “çözeceğini” öne sürdü.

Daha sonra santralden ayrılan Üstel, birkaç saat sonra, bu kez AKSA mühendisleri ile Teknecik’e geri döndü. Bu sırada Teknecik’teki amirlerle toplantıda olan sendika yönetimine, Üstel’in geldiği haber verildi.

Üstel’i karşılamaya giden sendika yönetimi, hakaretlerle karşılandı…

EL-SEN'in sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoya yansıyan görüntülerde, Ünal Üstel, "seni de bitireceğim, şerefsiz" dediği EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu'yu, emir - komuta zincirini bozup, "tutuklayın şu şerefsizi" diyerek polise tutuklattı. Üstel'in bu sözleri sarf ettiği sırada alkollü olduğu iddia edildi...

Tuğcu’nun tutuklanması üzerine EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, sendikanın sosyal medya hesabı üzerinden bir canlı yayın başlatarak, yurttaşları Teknecik’e davet etti.

Saat 23.00’e doğru yaklaşık 50 kişilik bir kalabalık, santralin önüne gitti. Polis, santral girişine etten duvar ördü.

Giderek büyüyen kalabalığa; Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, CTP’li milletvekilleri, Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Bağımsızlık Yolu yönetiminden isimler ve sivil toplum örgütleri de destek verdi.

EL-SEN Başkanı Tuğcu:

“Üstel mutlu olsun diye 3 saat poliste misafir edildim”

Yaklaşık 3 saat poliste tutuklu kalan Ahmet Tuğcu, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamasında, Ünal Üstel'e karşı hakaret davası açacaklarını açıkladı.

Tuğcu, “Ünal Üstel mutlu olsun diye 3 saat poliste misafir edildim” dedi. Tuğcu, hakkında hiçbir suçlama getirilmediğini, sadece olayın yatıştırılması için böyle bir olayın yaşandığını vurguladı.

CTP lideri Erhürman:

“Ya sabotaj iddiasını kanıtlayacaksın ya da istifa edip gideceksin”

Teknecik'te açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, KIB-TEK çalışanlarını "sabotajla" suçlayan Ünal Üstel'e seslendi; "ya sabotaj iddianı kanıtla ya da istifa et" dedi.

Erhürman, “Sabotaj iddianızı ispatla mükellefsiniz. Sabotajı kim yapmışsa bedelini öder. Ama sabotaj yoksa bunun tek bir bedeli var, bunu ödeyeceksin, istifa edip gideceksin” şeklinde konuştu.

Üstel’in, Tuğcu’ya yönelik sözlerine değinen Erhürman, “Başbakan konumundaki kişinin kişinin şerefsiz dediğini gördük…” dedi.

Manipülatif yayınlar tepki topladı…

Öte yandan AKSA'nın sahibi olduğu KIBRIS gazetesi, süreç boyunca mainpülatif haberler yayınladı…

Yaşananları, "Ahmet Tuğcu, Ünal Üstel'i darp etti" şeklinde manipüle eden gazete, AKSA mühendislerinin, elektrik krizini çözmek için gittiği Teknecik'te, EL-SEN tarafından engellendiğini yazdı... Gazetenin yayınları, sosyal medyada büyük tepki topladı.