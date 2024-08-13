“Teknecik’te elektrik üretimine kötü yakıt sabotajı”

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ihalesiz şekilde getirtilen ve bağımsız kuruluşlarca denetlenmeyip, sonuçları paylaşılmayan yakıt nedeniyle Teknecik Elektrik Santrali'nde son 13 günde toplam maliyeti 2 Milyon TL’yi bulan 36 yakıt pompası ve 5 enjektör arızası meydana geldiğini açıkladı

Sendika açıklamasında, "Geçtiğimiz 7 ay boyunca bu tip sadece iki arıza meydana gelmişti" denildi.

Sendika, bu durumu "sabotaj" olarak niteledi.

"KKTC’deki elektrik üretimi için alarm zilleri 13 gündür sürekli çalıyor" denilen açıklamada, "Düşük kaliteli kötü yakıttan kaynakladığı anlaşılan 13 günde birbiri ardına şimdiye kadar hiç olmadığı sıklıkta ve rekor sayıda meydana gelen yakıt pompası ile enjektör arızası tüm elektrik üretiminin büyük bir riskle karşı karşıya kaldığını da gösteriyor" ifadeleri kullanıldı

Sendika, kurumun kötü yönetilmesinin doğurduğu enerji krizinin, Teknecik’in devre dışı kalmasıyla çok daha ciddi bir noktaya tırmanmasından endişeli.

Sendika açıklamasında ayrıca, çalışanların sağlık sorunları yaşamaya başladığı da vurgulandı.

"Kırılma anı 26 Temmuz"

Açıklamada, yapılan ilk değerlendirmelere göre her şeyin 26 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşen 12 bin ton fueloil yakıtın depolara aktarılması ile başladığı belirtildi.

Yakıt alımları ihalesiz yapılmaya başlandığından bu yana, KIB-TEK’e alınan yakıt kalitesi ile ilgili bağımsız laboratuvar sonuçları EL-SEN’in tüm ısrarlarına karşın kamuoyundan gizleniyor.

Çalışanların sağlığı tehlikede

EL-SEN yönetimi, geçtiğimiz hafta Teknecik bakım ve işletme ekiplerinin yakıttaki farklı koku kaynaklı sağlık sorunları, nefes daralması, baş dönmesi, genizde ve ağızda yanma hissi, tat alamama gibi belirtilerin daha ağır sağlık sorunlarına yol açmasından duyulan endişeyi Başbakanlık, KIB-TEK Müdürlüğü, KIB-TEK Yönetim Kurulu, KKTC Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı’na resmi bir yazıyla bildirdi.

Sendika yazısında, KIB-TEK yönetiminin başta Çatalköy sakinleri olmak üzere tüm kamuoyunun yoğun tepkisini çeken yoğun duman çıkışına da işaret edilerek hem sağlık hem de çevre sorunları yaşanmasına engel olacak adımların daha fazla gecikmeksizin ivedilikle atması talep edildi.

Bağımsız ve güvenilir denetim talebi

EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever imzasıyla 8 Ağustos Perşembe günü yönetime gönderilen resmi yazıda, tanklardaki mevcut yakıt ve gelecek olan yakıt tankerlerinden analiz prosedürlerine uygun olarak bağımsız bir laboratuvardan tahlil yapılması ve EL-SEN veya El-Sen’in görevlendireceği en az bir kişinin bu sürece refakat etmesi talep edildi.

Sendika yazısında şu ifadelere yer verildi:

“Yakıt pompalarında meydana gelen arızaların kötü yakıt kaynaklı olduğu değerlendirilmekte olup, daha kesin tespitlerin yapılabilmesi için derhal yakıt tankerlerinden analiz yapılması gerekmektedir. Yakıt pompalarında yapılan ilk değerlendirmelere göre arızaların nedeninin kalitesi standartlardan düşük kötü yakıt olduğu, çalışan makinelerde güç kayıplarının yaşanacağı, mevcut yakıtın makine içerisindeki yağlarının niteliğini da bozma etkisi ile makinelerde daha ağır hasarların yaşanıp kırılmaların oluşma olasılığı yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Kalitesi standart altında olan kötü yakıtın kullanılmakta olması nedeniyle makinelerin derhal durdurulup bakım ve temizliklerinin ivedilikle yapılması gerektiği bilgimize getirilmiştir.”