“Teknecik’te 10 günlük yakıt kaldı”

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, Teknecik Elektrik Santrali'nde 10 günlük yakıt kaldığını açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuğcu, Başbakan Ünal Üstel’e seslenerek “Dün akşam 17:00-20:30 saatlerindeki ülkemizin enerji tablosu, tam da öngördüğümüz gibi "pamuk ipliği" noktasına gelmiştir.” dedi.

Tuğcu, enerji tablosu şu şekilde açıklandı:

Pik: 447MW (KKTC Rekor)

Teknecik üretimi: 300MW (Kapasite: 385MW)

AKSA üretimi: 130MW (Kapasite: 175MW)

Kesinti: 8MW (Besim Dayının Mahallesi)

Güneyden alınan: 17, 20, 25MW

Tuğcu, açıklamasında şu soruları da gündeme getirdi:

AKSA’ya neden kapasite arttırımı verdiniz?

AKSA’nın Ağustos 2024 tarihinde açıklayacağı kablo fizibilite raporu ne oldu?

16 Ağustos 2024 tarihinde yapmış olduğunuz 4 makine alımı ne oldu?

80 milyon dolar tutarındaki yatırım ne oldu?

Şubat 2024 tarihinde oluşturulan enerji komitesi kaç kere toplandı?

Yenilenebilir enerji komitesi kaç yıldır toplanmaz?

Şebekelerde meydana gelmeye başlayan arıza ve voltaj dengesizlikleri için ne yapıyorsunuz?

Teknecik’te 10 günlük yakıt kaldığını biliyor musunuz?