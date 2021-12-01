Teknecik’de de yakıt sıkıntısı: “Gemi açığa demirledi, yakıt tahliye edilemedi”

Teknecik Elektrik Santrali’ne yakıt getiren gemi ‘hava koşulları’ nedeniyle limana yanaşamadı, açığa demirledi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyesi Ali Akın Önder, gemideki akaryakıta ilişkin ilk etapta tahlillerle ilgili gecikme yaşandığını, bu nedenle de transferin yapılamadığını söyledi, sonuçlar geldiğinde de hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle geminin açığa demirlediğini kaydetti.

YENİDÜZEN’e kısa bir bilgi veren Önder, yakıt tedarikine yönelik herhangi bir sıkıntı olmadığını, hava şartlarının uygun olması halinde işlemin yapılacağını belirtti.

Öte yandan Eski El-Sen Başkanlarından Çağlayan Cesurer ise konuyla ilgili farklı bir iddiayı gündeme taşıdı.

Cesurer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dün akşam saatlerinde Teknecik Elektrik Santraline yakıt getiren geminin parasını alamaması nedeniyle yakıt transferini başlatamadığını kaydetti.

Cesurer’in yaptığı paylaşım şöyle: Dün akşam saatlerinde Teknecik Elektrik Santrali’ne yakıt getiren gemi parasını alamadığı için yakıt transferini başlatmadı. Öğle saatlerinde hava koşulları nedeni ile Teknecik Limanı’ndan ayrıldı. Siz halen daha AKSA’dan dolar kuru üzerinden elektrik alıp yarı fiyatına satmaya devam edin. Karanlık bir geleceğe son sürat ilerlemeye devam ediyoruz.