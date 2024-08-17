Teknecik'te arızaların giderilmesi için yasa gücünde kararname hazırlandı

Bakanlar Kurulu, Teknecik Elektrik Santrali’ndeki arızaların giderilmesi için ihtiyaç duyulan ekipmanın ülkeye hızla tedariki amacıyla, İhale Yasası’ndaki kuralların uygulanmaması için yasa gücünde kararname hazırladı.

"Teknecik Elektrik Santrali’nde Meydana Gelen Arızaların Giderilmesi Amacıyla Acil İhtiyaç Duyulan ve Duyulabilecek Ekipmanların Tedarikinin Sağlanması İçin Kamu İhale Yasası Kurallarının Uygulanmaması Hakkında Yasa Gücünde Kararname", Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararname, Cumhuriyet Meclisi’ne de sunulacak.

Kararname, Teknecik Elektrik Santrali'nde meydana gelen arızaların giderilebilmesi için, mevcut ihale süreçlerinin uzun sürmesi nedeniyle yapılacak alımların Kamu İhale Yasası kurallarından muafiyet sağlamasını sağlıyor.

Kararnameyle, Teknecik Elektrik Santrali'nde meydana gelen arızaların giderilebilmesi için, mevcut ihale süreçlerinin uzun sürmesi nedeniyle, ve elzem hizmetlerin sekteye uğramaması amacıyla, stok eksikliği bulunan ve acil tedarik edilmesi gereken, ayrıca tamir süreci devam ederken ihtiyaç duyulabilecek ekipmanların ivedilikle tedariki amacıyla Kamu İhale Yasası 'ndan muafiyet sağlanarak, bu alımların doğrudan alım olarak yapması için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kuruluna yetki verildi.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren kararnamenin genel gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Teknecik Elektrik Santralinde meydana gelen arızalar ülkemizin her yerinde büyük sıkıntılara neden olmuştur. Teknecik Elektrik Santrali’nde meydana gelen arızaların giderilebilmesi için, mevcut ihale süreçlerinin uzun sürmesi nedeniyle, ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin sona ermesi halkın daha fazla mağduriyet yaşamaması ve elzem hizmetlerin sekteye uğramaması amacıyla, stok eksikliği bulunan ve acil tedarik edilmesi gereken, ayrıca tamir süreci devam ederken ihtiyaç duyulabilecek ekipmanların ivedilikle tedariki gerekmekte olduğundan, Teknecik Elektrik Santralinde Meydana Gelen Arızaların Giderilmesi Amacıyla Acil İhtiyaç Duyulan ve Duyulabilecek Ekipmanların Tedarikinin Sağlanması İçin Kamu İhale Yasası Kurallarının Uygulanmaması Hakkında Yasa Gücünde Kararname hazırlanmıştır.”