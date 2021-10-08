Tekin Köse'nin ölüm sebebi: "Kalp yetmezliği"

Ülkemizin tanınmış iş insanlarındanTekin Köse’nin ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğu tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 6 Ekim’de rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Lefkoşa’da sakin 61 yaşındaki Tekin Köse’nin (E) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.