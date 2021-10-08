Tekin Köse'nin ölüm sebebi: "Kalp yetmezliği"
Ülkemizin tanınmış iş insanlarındanTekin Köse’nin ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğu tespit edildi.
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Ülkemizin tanınmış iş insanlarındanTekin Köse’nin ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğu tespit edildi.
Polisten verilen bilgiye göre, 6 Ekim’de rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Lefkoşa’da sakin 61 yaşındaki Tekin Köse’nin (E) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.
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