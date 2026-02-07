“Tek suçumuz hakkımızı istemek ve sendikada örgütlenmek”

Ertuğrul SENOVA

Pepsi’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki üretici ve dağıtıcısı olan Ektam Kıbrıs LTD’de çalışan işçiler sosyal hakları alamadıkları gerekçesiyle sendikada örgütlenmek istedi, işten çıkarıldı.

İşçiler, sendikalaşma sürecinin baskı ve tehditlerle engellenmeye çalışıldığını belirterek dün akşam saatlerinden itibaren üretim tesisi önünde 24 saatlik greve başladı.

Dev-İş’e bağlı Emek-İş Sendikası, yetkili sendika belgesinin alınmasının ardından işverenle görüşme talep ettiklerini, ancak bu süreçte işçilere zorla istifa kâğıdı imzalatılmaya çalışıldığını, sendikalaşmanın ise açıkça tehdit edildiğini açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Emek-İş Başkanı Doğukan Akdeniz, grevin yalnızca bugüne değil, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalanana kadar sürecek bir mücadelenin parçası olduğunu vurguladı.

İşçileri sendikada örgütlediği gerekçesiyle işten ilk çıkarılan isimlerden olan Mustafa Düzova ise “tek suçlarının sendikada örgütlenmek” olduğunu söyledi.

Öte yandan Ektam Kıbrıs’ın direktörü İlker Edip YENİDÜZEN’in konuyla ilgili soru talebini reddetti, avukatının açıklama yapacağını belirtti.

Emek-İş Başkanı Doğukan Akdeniz

“Sendikalaşma anayasal haktır, tehdit edildi”

Emek-İş Başkanı Doğukan Akdeniz, Ektam’da uzun süredir iş güvencesi olmadan çalıştırılan işçilerin yasal haklarının ihlal edildiğini belirtti. Akdeniz, vardiyalı ve düzensiz çalışmaya rağmen İş Yasası’nın 29/A maddesi uyarınca ödenmesi gereken yüzde 15’lik ek ödemenin işçilere verilmediğini, bu nedenle işçilerin sendikaya başvurduğunu söyledi.

Tüm çalışanların kendi iradeleriyle sendikaya üye olduğunu ve yasal sürecin tamamlandığını ifade eden Akdeniz, yetki belgesinin alınmasının ardından işverenle görüşme talep ettiklerini, ancak görüşme öncesinde işçilerin tehdit edildiğini kaydetti.

Akdeniz, “Sendikaya ne gerek var denildi, sendikalaşma nedeniyle işten çıkarma tehdidi yapıldı” dedi.

İstifa kâğıdı baskısı ve toplu işten durdurmalar: “Whatsapp’tan gönderdiler”

Sendikanın işyerinden ayrılmasının ardından çalışanların tekrar toplantıya çağrıldığını belirten Akdeniz, bu toplantıda personele istifa kağıtları imzalatılmak istendiğini aktardı. İşçilerin sendika olmadan hiçbir belgeye imza atmayacaklarını söyleyerek toplantıyı terk ettiğini ifade eden Akdeniz, bunun ardından grev kararının alındığını söyledi.

Grevin başlamasından yalnızca birkaç saat sonra toplu işten durdurma duyurularının yapılmaya başlandığını belirten Akdeniz, işten çıkarma belgelerinin WhatsApp üzerinden gönderildiğini de açıkladı.

“39 kişi işten durduruldu, iki kişi özellikle hedef alındı”

Akdeniz’in verdiği bilgiye göre, toplam 39 emekçi işten durduruldu. Bu kişilerden ikisinin, sendikal örgütlenmeyi ilk başlatan işçiler olduğu için herkesten bir gün önce işten çıkarıldığı ifade edildi.

İşletmenin “üretimi durdurduk” gerekçesini öne sürdüğünü belirten Akdeniz, buna karşın yeni personel alımı yapılmaya çalışıldığı yönünde bilgi edindiklerini söyledi.

İşçiler: “Hakkımızı aradık diye suçlu ilan edildik”

Ektam çalışanı Mustafa Düzova ise yaşananların temelinde işçilere verilen değersizlik olduğunu söyledi. Zamların zamanında yapılmaması ve arkadaşlarının işten çıkarılması üzerine örgütlenmeye karar verdiklerini ifade eden Düzova, “Yanımızda bizi savunacak bir sendika olmasını istedik. Tek suçumuz bu oldu” dedi.

Düzova, kendisi ve Rabia İltuş’un örgütlenmenin öncüsü oldukları için ilk işten çıkarılanlar olduğunu belirterek, “Hakkımızı aradık diye suçlu olduk” ifadelerini kullandı.

“Bizden sonra gelecek işçiler için mücadele ediyoruz”

Pepsi Köprülü üretim tesisinde çalışan 39 emekçinin kararlı olduğunu vurgulayan Düzova, mücadelenin yalnızca kendileri için değil, gelecekte bu işyerinde çalışacak emekçiler için yürütüldüğünü söyledi.

Düzova, “Bu işyerinde sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi istiyoruz. Birlikteyiz, tek yumruğuz” dedi.