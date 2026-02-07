Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Dev-İş) bağlı Emek-İş Sendikası’na üye emekçilerin Ektam Kıbrıs’ta başlattığı grevi selamlayarak destek belirtti.

Yazılı açıklama yapan Yalınkaya, anayasal ve evrensel bir hak olan sendikalaşmayı ve özel sektörde çalışanların güvence altına alınmasını engellemek isteyen sermaye takımının, keyfi uygulamalarla faşizan bir tavır ortaya koymasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Yalınkaya, açıklamasında “Ne yazık ki ülkemizdeki iktidarın da tarafı emekçi değil, sermaye olduğu için Ektam Kıbrıs’ta yaşanan insanlık ayıbına UBP-DP-YDP Hükümeti seyirci kalmaktadır. Yaşasın emek, yaşasın emekçi, yaşasın örgütlü mücadele” ifadelerini kullandı.

Ektam'daki emekçilerin yasal süreçlerinin eksiksiz tamamlanmasının; sendikal haklarını kullanma iradesi bakımından, özel sektörde sendikal örgütlenme mücadelesi için çok önemli bir dönemeç olduğunu söyleyen Yalınkaya, Ektam’daki grevin ve sendikal hakların kullanılmasının önündeki tüm engellerin derhal kaldırılması çağrısında bulundu.

Yalınkaya, “Bu bir uyarı çağrısıdır; BES olarak yoldaş ve paydaş örgütümüz Emek-İş ile dayanışmamız tüm süreçlerde olduğu gibi bu süreçte de devam edecektir. Nerede emek kavgası varsa, BES oradadır ve emekçilerin yanındadır.” ifadelerine de yer verdi.