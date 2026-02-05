Güneyde gripten ölenlerin sayısı 24'e çıktı

Kıbrıs’ın güneyinde gripten hayatını kaybedenlerin sayısının 24’e yükseldiği belirtildi.

Alithia gazetesi Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitris Konstantinu’nun açıklamasına dayanarak, grip nedeniyle son dönemde hayatını kaybedenlerin, sağlık sorunları bulunan yaşlılar olduğunu belirtti.

Gazete haberinde ayrıca hastanelerdeki grip vakalarıyla ilgili durumun şu anda yönetilebilir olduğunu da yazdı.