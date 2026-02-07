“Sendikal haklar, anayasal haklardır EKTAM işçilerinin yanındayız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), EKTAM emekçilerinin yanında olduğunu vurgulayarak, işverenleri çalışanların anayasal haklarına ve yürürlükteki yasalara saygı göstermeye çağırdı.

Özel sektörde sendikalaşmanın Anayasa’nın 53. maddesi ile güvence altına alınmış temel bir hak olduğu ve aynı zamanda Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası kapsamında da açık biçimde tanımlanmış yasal bir hak niteliği taşıdığı vurgulanan açıklamada, “Buna rağmen, yasadaki suistimale açık hükümler ve iş mahkemelerinin bulunmaması, kötü niyetli yaklaşımlar olması durumunda çalışanların örgütlenme özgürlüğünü olumsuz etkileyebiliyor” denildi.

DEV-İŞ’e bağlı EMEK-İŞ Sendikası’nda örgütlenme sürecini tamamlayan EKTAM çalışanlarının yaşadığı sürecin bu alandaki yapısal sorunları bir kez daha ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, “CTP olarak EKTAM işçilerinin yanında olduğumuzu vurgular, işverenleri çalışanların anayasal haklarına ve yürürlükteki yasalara saygı göstermeye çağırırız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı da sendikal hakların etkin kullanımı için denetim, düzenleme ve yaptırım yetkilerini gecikmeksizin kullanmaya davet ediyoruz. CTP, Kıbrıs’ın kuzeyinin de taraf olduğu ILO’nun 87 ve 98 No’lu sözleşmeleri doğrultusunda, özel sektörde sendikalaşmanın fiilen de kullanılabilmesinin önünü açacak ve bunu teşvik edecek yasal ve kurumsal düzenlemeleri hayata geçirme kararlılığındadır” ifadelerine yer verildi.