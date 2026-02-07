Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ile Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Ektam çalışanlarına destek belirtti.

EL-SEN Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan EL-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, Ektam’da emekçilere yönelik işten çıkarmaların açık bir hak gaspı olduğunu kaydetti. Tuğcu, açıklamasında sendikalaşma hakkını kullanan çalışanların cezalandırılmasının emeği susturma ve örgütlenmeyi engelleme girişimi olduğunu ifade etti. Tuğcu, sendikalaşmanın anayasal bir hak olduğunu ve engellenemeyeceğini belirterek, işten atmaların hukuksuz ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Tuğcu şöyle devam etti:

"Hiçbir baskı, tehdit ve sindirme politikası örgütlü mücadeleyi durduramaz. Ektam yönetimini uyarıyoruz: İşten çıkarılan emekçiler derhal işe iade edilmelidir. Aksi halde bu hukuksuzluğa karşı mücadelemiz büyüyerek sürecektir. ELSEN, Ektam emekçilerinin yanındadır. Susmuyoruz, korkmuyoruz, boyun eğmiyoruz. Yaşasın örgütlü mücadele. Yaşasın sendikal haklar."