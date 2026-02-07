DAÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’ne Golden Trezzını Awards’tan çifte Platınum ödülü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü, iki ayrı proje ile Golden Trezzini Awards’ta iki farklı kategoride Platinum Ödülü kazandı.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, DAÜ İç Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi Dorukhan Ayhan’ın Yrd. Doç. Dr. Kamil Güley danışmanlığında geliştirdiği “Star Villa” adlı konut iç mekân tasarımı projesi, “En İyi Öğrenci Yapı veya Tesis Projesi” kategorisinde Platinum Ödülü’ne layık görüldü.

Ayhan’ın Prof. Dr. Asu Tozan danışmanlığında hazırladığı “Vector Hub” adlı projesi ise Mağusa’daki tarihi depo yapılarının yeniden işlevlendirilmesini ele alarak “En İyi Öğrenci Restorasyon veya Rekonstrüksiyon Projesi” kategorisinde Platinum Ödülü kazandı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, konuya ilişkin değerlendirmesinde, DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nün uluslararası ölçekte kazandığı bu çifte Platinum Ödülü’nün "üniversitenin akademik vizyonunu ve eğitim kalitesini güçlü biçimde yansıttığını" ifade etti.

Kılıç, öğrencilerin uluslararası platformlarda elde ettiği başarıları, DAÜ’nün proje temelli ve uygulama odaklı eğitim anlayışının somut bir göstergesi olarak değerlendirerek, Dorukhan Ayhan’ı ve danışman akademisyenleri Prof. Dr. Tozan ile Yrd. Doç. Dr. Güley’i tebrik etti.