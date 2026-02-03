CSO’dan Sevgililer Günü Konserleri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 14 Şubat Sevgililer Günü’nün anlam ve önemine uygun olarak 12 ve 13 Şubat günlerinde Sevgililer Günü Konseri düzenliyor.

Kanako Abe’nin şef olarak, Ozan Sarıtepe’nin gitarıyla yer alacağı konserde CSO, G.Rossini’nin İpek Merdiven Uvertürü, E. Visser’in “Melekle Mücadele” Gitar ve G. Bizet’in Carmen Süit No.1 - Carmen Süit No.2 eserlerini icra edecek.

Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğu, KKTC Telsim’in iletişim sponsorluğu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleşecek konserler halka açık ve ücretsiz olacak. CSO,12 Şubat Perşembe saat 20.00’de Gazimağusa’da RRDKKS ve 13 Şubat Cuma saat 20.00’de Cumhurbaşkanlığı “Mavi Salon” da sanatseverlerle buluşacak.