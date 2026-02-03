Rüstem Kitabevi’nden Şubat’ta hem çocuk ve gençlere hem de yetişkinlere etkinlikler

Murat OBENLER

Başkent Lefkoşa’nın başlıca kültür-sanat merkezlerinden olan ve hem turistlerin hem sanatseverlerin hem de sanat camiasının uğrak yeri olan Rüstem Kitabevi’nde 2026 Şubat ayında hem çocuklar ve gençler hem de yetişkinler için birçok etkinlik yer alıyor. Rüstem Kitabevi’nin Şubat programında yer alan sergilerden konserlere, söyleşiden kukla tiyatrosuna, Yogadan ve kitap tanıtımına uzanan geniş yelpazedeki eğitsel,sosyal,kültür-sanat etkinlikleri ile sanatseverler Şubat ayında yine bol bol Rüstem’de keyifli zamanlar geçirecekler.



PROGRAM

-7 Şubat Cumartesi, saat 11:00-13:00……Robotik Kodlama

-7 Şubat Cumartesi,Saat 14:00….Kukla Tiyatrosu:Piskot ve Rüzgar’la Parkta Bir Gece

-13 Şubat Cuma, saat 21:00……Speed Friending- Mani Edition- Collective Beat

- 14 Şubat Cumartesi, saat 11:00 …..Serpil Yılmaz Hoca’yla Yoga

15 Şubat Pazar, saat 16:00-20:00 ………..Teknoport Parti

-16 Şubat Pazartesi- Sundeep Stand up Show-Collective Beat

-21 Şubat Cumartesi, saat 15:00…….Nafia Akdeniz “Kasnak” Kitap Tanıtımı

-21 Şubat Cumartesi, saat 08:00-14:00 …..Bay Kuzi Lansmanı-Elektrik Mühendisleri Odası

NOT: Rüstem Kitabevi’ndeki Sergiler: Sümer Erek,Takoz-ACT 4:GRID (28/2/26’ya kadar)