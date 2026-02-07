“Sınavsız uzmanlık eğitimi olmaz”

Son dönemde kamuoyunda tartışılan Sağlık Hizmetleri Yasası’na ilişkin yazılı açıklama yapan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, uzmanlık eğitiminin tüm aşamalarının bilimsel ölçütlere, şeffaflığa ve liyakat esasına dayanması gerektiğini en başından beri savunduklarını hatırlattı.

Birlik, ülkedeki hasta sayısının tam zamanlı ve nitelikli uzmanlık eğitimi için yeterli olmadığını defalarca dile getirdiklerini belirterek, taleplerinin mesleki bir ayrıcalık değil; halkın güvenli, eşit ve kaliteli sağlık hizmetine erişiminin temel koşulu olduğunu vurguladı.

“Son dakika geri adımı kabul edilemez”

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Meclis komitelerinde yapılan toplantılara aktif şekilde katıldıkları, çözüm üretmek için emek verdikleri belirtilirken, gelinen noktada “kabul edilemez bir geri adım” atıldığı ifade edildi.

Tabipler Birliği, Sağlık Bakanı’nın sorumsuz tutumu ve mesleki değerlere sahip çıkmaması nedeniyle yasadan merkezi sınavın çıkarıldığını ve sınavsız uzmanlık eğitimine dönüldüğünü kaydetti.

Bu düzenlemenin yalnızca mesleğe değil, doğrudan halka ve kamusal faydaya zarar verdiği vurgulanan açıklamada, “Bu yaklaşım, sağlık hakkına ve sağlık sistemine açık bir ihanettir” denildi.

Siyah bayrak: Mücadele büyüyor

KTTB, söz konusu düzenlemeyi kabul etmediklerini ve normalleştirmeyeceklerini belirterek, mücadeleyi büyütme kararı aldıklarını duyurdu. Bu kapsamda Birlik binasına siyah bayrak çekildiği açıklanırken, eylemlerin süreceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, son dönemde bazı KKTC vatandaşlarının Türkiye’deki üniversitelere şaibeli ve sınavsız şekilde yerleştirildiğine dair ciddi iddiaların kamuoyunda tartışıldığına dikkat çekildi. Bu iddiaların, merkezi ve liyakate dayalı bir sınav sistemi olmaksızın adalet ve eşitliğin sağlanamayacağını açık biçimde ortaya koyduğu vurgulandı.

“Merkezi sınav yoksa liyakat yoktur”

Tabipler Birliği, merkezi sınavın yokluğunun torpil düzenini beslediğini belirterek, “Merkezi sınav yoksa, ne adalet ne de liyakat vardır” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı’na ve tüm milletvekillerine açık çağrı yapılan açıklamada, merkezi sınav içermeyen yasanın geçirilmemesi istendi. “Mesleğe, halka ve insanlara ihanet etmeyiniz” denilen açıklamada, bu düzenlemeye onay verenlerin sağlık tarihine yanlış bir sayfa olarak geçeceği uyarısında bulunuldu.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, sağlık alanında bilimsel, adil ve eşit bir sistem kurulana kadar mücadelenin her alanda ve kararlılıkla süreceğini yineledi.