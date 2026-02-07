“Emanet aracı 50 bin TL’ye sattı”

Lefkoşa’da “emanetçi tarafından sirkat” suçundan tutuklanan M.E., mahkemeye çıkarıldı. Polis, bir galeriye ait Smart marka aracın kullanım için zanlıya emanet edildiğini, zanlının ise aracı 50 bin TL karşılığında M.Ö.’ye sattığının tespit edildiğini aktardı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru İsmet Yeşildal mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 2025 yılı Ekim ayı içerisinde Lefkoşa’da direktörlüğünü E.K.’nin yaptığı bir galeriye ait Smart marka salon aracı kullanması için zanlıya emanet olarak verildiğini söyledi.

Polis, zanlının 50 bin TL karşılığında M.Ö.’ye satmak sureti ile “Emanetçi tarafından sirkat” suçunu işlediğini kaydetti.

Polis, şikayetin 5 Şubat 2026 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını ve meseleyle ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, alınacak ifadeler olduğunu, söz konusu aracın emare alınacağını, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Kürşat Rauf zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.