Myrha Trio ve Tılsım Bufe Muratal, “Kış Konseri” ile sanatseverlerle buluşuyor
Ülkemizin değerli klasik müzik triolarından olan ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçıları Miray Çakır, Sinem Sadrazam ve Püren Eda Gözer tarafından kurulan Myrrha Trio bu yılın ilk halka açık konserini 5 Şubat Perşembe akşamı Myrha Trio ve Tılsım Bufe Muratal (fagot) olarak “Kış Konseri” adıyla veriyor.
5 Şubat Perşembe saat 20.00’de KKTC Cumhurbaşkanlığı Küçük Salon’da yer alacak konserde François Devienne Quartet for Bassoon, Violin, Viola, Cello in F Major | Op. 73 No. 2 ve Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 2 KV 439b eserleri icra edilecek. Girişin ücretsiz olacağı oda müziği konserine tüm sanatseverler davet edildi.
