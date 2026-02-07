Uyuşturucu zanlısının 4 yıldır kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıktı

Güzelyurt’ta meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan tutuklanan 28 yaşındaki A.O.O. mahkemeye çıkarıldı. Zanlının 1532 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıktı.

Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru Halime Hoca mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 6 Şubat 2026 tarihinde saat 12.30 sıralarında Güzelyurt Trafik Ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, araç sürücüsü olan zanlının şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada, konu aracın torpido gözünde bulunan Rothmans marka sigara paketi içerisinde, alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında, uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir maddenin tespit edildiğini kaydetti.

“Uyuşturucu zanlısı kaçak çıktı”

Polis, söz konusu uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve aracın emare olarak alındığını, zanlının suçüstü tutuklandığını kaydetti. Polis, akabinde zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi. Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 15 Kasım 2021 tarihinden beri ülkede bin 532 gündür ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının beyanında uyuşturucu kullandığını, maddenin kendisine ait olduğunu söylediğini ancak kimden aldığını söylemediğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, ele geçirilen maddenin analize ve sarılı olduğu paketin parmak izi inceleme şubesine gönderileceğini belirtti. Alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu da kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Kürşat Rauf zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.