Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Ektam Kıbrıs Ltd’de çalışanların başlattığı greve destek belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na arabuluculuk ve denetim görevini gecikmeksizin yerine getirmesi çağrısı yaptı.

TDP, Ektam Kıbrıs Ltd.’de çalışan 39 emekçinin sendikal haklarının tanınması talebiyle başlattığını belirttiği 24 saatlik uyarı grevine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, sendikaya üye olma, toplu görüşme yapma ve toplu iş sözleşmesi imzalama haklarının Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış temel demokratik haklar olduğu vurgulanarak, bu hakların hiçbir biçimde tartışmaya açılmasının kabul edilemeyeceği belirtildi.

TDP, emekçilerin haklı ve meşru mücadelesinin yanında olduğunu ve bu mücadelede çalışanlarla birlikte hareket edeceğini kaydetti.

Parti, çalışanların sendikadan istifa etmeye zorlandığı beliritilen baskı ve tehdit girişimlerini kınarken, örgütlenme hakkına yönelik her türlü müdahalenin iş barışını, toplumsal huzuru ve hukuk devletini hedef aldığı görüşünü ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na arabuluculuk ve denetim görevini gecikmeksizin yerine getirmesi çağrısı yapan TDP, süreci kararlılıkla takip etmeye devam edeceğini belirterek, önceliklerinin sendikal hakların güvence altına alındığı ve kalıcı iş barışının sağlandığı bir sonuca ulaşılması olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “Emekten, hukuktan ve adaletten yana duruşumuz nettir. Bu duruş değişmeyecektir” denildi.