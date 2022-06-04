TÜRKİYE’deki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında imzalanan “2022 İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü”nün Kıbrıslı Türklerin iradesini ve egemenliğini yok saydığını söyledi.

Toprak, protokole ilişkin şu yorumu yaptı:

“KKTC-Türkiye arasında imzalanan protokol, iktidarın tek adam rejimini Kuzey Kıbrıs’a ihraç ve Ada’da ‘AK Parti-Erdoğan Devleti’ kurmayı hedefleyen bir kapitülasyon belgesidir. İktidar, KKTC’ye vereceği 3,2 milyar TL karşılığında KKTC’ye adeta siyasi ve ekonomik egemenliğinden vazgeçmeyi dayatıyor. Bu protokol, KKTC’nin bağımsızlığını, seçilmiş meclisini, hükümetini, kurumlarını, sendikalarını, Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemenliğini yok sayan, onur kırıcı ve tehlikeli bir belgedir.”

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 2022 İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’ne tepki gösterdi.

“Protokole direnen eski Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara’ya çağrılıp uzun süre Beştepe Sarayı’nın kapısında bekletildikten sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile anlaşmayı imzalamak zorunda kaldı” diyen Toprak, dönüşte de Sucuoğlu hükümetinin yıkıldığını ifade etti.

Protokolle yapılmak istenen yasal değişikliklere de değinen Toprak, “Yapılmak istenen değişikliklerin tamamı, basın özgürlüğünün kısıtlanmasını, basın suçlarının kapsamının genişletilmesini, ‘müfsit niyet (fesat amaç)’ diye yeni bir suç icat edilmesini öngörüyor” dedi.

CHP Başdanışmanı Toprak, “Seçilmiş meclisi yok sayan (Türkiye’deki) iktidar, protokole sözde ‘Millet iradesi önündeki engellerin kaldırılacağı’ maddesini koyarak, KKTC’de kendi iradesini hâkim kılacak düzenlemelerin sinyalini veriyor. KKTC vatandaşlığının kolaylaştırılması, demografik yapının değiştirileceği, Kıbrıs Türklerinin azınlığa düşeceği bir nüfus aktarma projesini düşündürüyor.” yorumu yaptı.

Haberin bütününü okumak için TIKLAYINIZ