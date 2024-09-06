Tehlikeli gerginlik

Kıbrıs Türk tarafının, adadaki barış müzakerelerine ilişkin masadan kaçmasının ardından başlayan provokatif oyunlar, tehlikeli bir gerginliğe dönüşüyor…

Kıbrıs’ın güneyindeki Paralimni-Derinya Belediye Başkanı Yiorgos Nikolettos ile Derinya Belediye Başkan Yardımcısı Nikos Lillis, savaşın ardından Derinya’daki yerlerinden edilen bir grupla Kıbrıs’ın kuzeyine geçmelerinin ardından, “casusluk” iddiasıyla kuzeydeki makamlarca “kara listeye” alındı.

İki isim, 31 Ağustos günü gerçekleştirdikleri geziden birkaç gün sonra yeniden kuzeye geçmeyi denedi ancak geçişlerine izin verilmedi.

Güneydeki basında yer alan iddialara göre, Derinya Belediye Başkan Yardımcısı Nikos Lillis, geçişine izin verilmemesinin ardından önce tutuklandı, ardından da serbest bırakıldı.

Söz konusu iddialar, kuzeydeki polis tarafından doğrulanmadı.

Yaşanan gelişmeler, Kıbrıs’ın kuzeyindeki taşınmazlarla ilgili gayrimenkul işi yapan isimlerin Kıbrıs’ın güneyinde tutuklanması sürecine karşı, Kıbrıs Türk tarafının bir “misilleme” politikası olarak yorumlandı.

Öte yandan, terazinin diğer tarafını temsil eden ve 10 Haziran’dan bu yana Kıbrıs’ın güneyindeki merkezi cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Afik Grup’un sahibi, Yahudi Türk-İsrail vatandaşı Şimon Aykut’un, cezaevinde bir IŞİD militanı tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi.

The Jerusalem Post’a konuşan Aykut’un avukatlarından Ron Berkman, geçtiğimiz perşembe günü, IŞİD üyesi olduğu söylenen bir başka tutuklunun, bıçak şeklinde keskinleştirilmiş bir telefon kartıyla Aykut'a saldırmaya çalıştığını ve diğer tutukluların araya girmesi sonucu Aykut’un kurtulduğunu söyledi…

İki isim “kara listeye alındı”

Kıbrıs’ın güneyindeki Paralimni-Derinya Belediye Başkanı Yiorgos Nikolettos ile Derinya Belediye Başkan Yardımcısı Nikos Lillis’in Kıbrıs’ın kuzeyine girişlerinin “casusluk” suçlamasıyla engellendiği, Lillis’in ilk etapta tutuklandığı, ardından da serbest bırakıldığı iddia edildi.

Söz konusu iddiaları kuzeydeki polise soran YENİDÜZEN, “herhangi bir tutuklama yok” yanıtını aldı.

Ancak Cyprus Mail gazetesinden Tom Clever’a konuşan belediye sözcüsü, ‘Adouloti Kato Derinya’ grubuyla geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ın kuzeyinde kalan aşağı Derinya’yı ziyaret eden heyette yer alan iki ismin, hafta içinde tekrardan kuzeye geçmeye çalıştıklarını fakat “kara listeye alındıklarını” bu kapsamda geçişlerinin engellendiğini söyledi.

Güneyin resmi haber ajansı olan Kıbrıs Haber Ajansı, iki ismin “casuslukla” suçlandığını yazdı.

Belediye sözcüsü, yaşananları “işgalci rejimin yeni provokatif eylemleri” olarak niteleyerek kınadı.

Sözcü, “50 yıldır işgal altında olan evlerini ziyaret eden yerinden edilmişler, işgalci rejimin öfkeli tepkisiyle karşılaştılar” dedi.

Belediyenin bu kapsamda Hristodulidis Hükümeti’ne, Nikolettos ve Lillis'i kara listeden çıkarmak için "gerekli tüm adımları atması" çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan Reporter'ın haberine göre, ‘Adouloti Kato Derinya’ grubu, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Colin Stewart'a da konuyla ilgili bir mektup gönderdi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ise kendisine bu konuda bilgi verildiğini doğrulayarak, Dışişleri Bakanlığı'nın hem Avrupa Birliği hem de BM nezdinde konuyla ilgili "diplomatik kanallar aracılığıyla somut adımlar attığını" söyledi.

Yaşanan gelişmeler, Kıbrıs’ın kuzeyindeki taşınmazlarla ilgili gayrimenkul işi yapan isimlerin Kıbrıs’ın güneyinde tutuklanması sürecine karşı, Kıbrıs Türk tarafının bir “misilleme” politikası olarak yorumlandı.

Şimon Aykut’un ailesi The Jerusalem Post’a konuştu:

“IŞİD üyesi tarafından saldırıya uğradı”

Öte yandan, terazinin diğer tarafını temsil eden Afik Grup’un sahibi, Yahudi Türk-İsrail vatandaşı Şimon Aykut’un, Kıbrıs’ın güneyindeki cezaevinde bir IŞİD militanı tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi.

Afik Grup’un sahibi, Yahudi Türk-İsrail vatandaşı Şimon Aykut’un, Kıbrıs’ın güneyindeki cezaevinde bir IŞİD militanı tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi.

The Jerusalem Post’a konuşan Aykut’un avukatlarından Ron Berkman, geçtiğimiz perşembe günü, IŞİD üyesi olduğu söylenen bir başka tutuklunun, bıçak şeklinde keskinleştirilmiş bir telefon kartıyla Aykut'a saldırmaya çalıştığını ve diğer tutukluların araya girmesi sonucu Aykut’un kurtulduğunu söyledi.

Avukat, Aykut’un “bu seferlik şanslı olduğunu ancak bir sonraki olayda kendisini kurtarabilecek birinin olmamasından endişe duyduklarını” ifade etti.

Aynı gazeteye konuşan Afik Group CEO'su ve Aykut'un oğlu Jack Afik ise “Hapishanenin terörist üyeliği geçmişi olan suçluları küçük suçları olan mahkumlarla aynı yere koyması utanç verici. Sorumluluk duyguları nerede? Bu sefer IŞİD'di ama bir dahaki sefere Yunan milliyetçileri olabileceğinden endişeleniyorum” dedi.

74 yaşındaki Aykut, 9 Eylül'de hazırlanacak iddianameyi beklemek üzere, hükümsüz tutuklu olarak güneydeki Lefkoşa Merkez Cezaevi'nde bekliyor.

Şimon Aykut, 10 Haziran’da, Kıbrıs Cumhuriyeti polisi tarafından tutuklanmıştı.

Jerusalem Post’a göre Aykut, Kıbrıs’ın kuzeyinden İsrail’e gitmek üzere yola çıkmıştı.