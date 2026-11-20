Serap ŞAHİN

Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gemi kaptanı, kaptan yardımcısı, 6 mürettebat ve Filo Denizcilik direktörü yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin detayları aktaran Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, soruşturma süresince temin edilen raporlar doğrultusunda zanlılara yönelik suçlamanın değiştiğini açıkladı.

Mannaş, zanlılara daha önce yöneltilen “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasının “Adam öldürme” olarak değiştirildiğini belirtti.

“Gemi, hasarlı olduğu için battı”

Polis, geminin hasarlı olduğu için battığına ilişkin ellerinde bilirkişi raporu bulunduğunu açıkladı. Yine ikinci bir rapora göre de geminin hasarının tamir etmemesi gereken personel tarafından tamir edildiği için geminin battığının tespit edildiğini açıkladı.

“Görev çizelgeleri net ve belirgin değil”

Polis, zanlıların görev çizelgelerinin incelendiğini ancak görev dağılımının net ve belirgin olmadığını söyledi. Mannaş, mürettebatın görevlerinin alınan ifadeler doğrultusunda tespit edildiğini kaydetti.

Mannaş, Filo Denizcilik direktörüne de gemideki hasarları bildirmemesi nedeniyle söz konusu suçlamanın yöneltildiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında aranan 5 kişinin henüz bulunamadığını belirten polis, arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Polis, zanlıların serbest kalmaları halinde soruşturmaya etki edebileceklerini belirterek 3 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme, polisin talebini onaylayarak zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.