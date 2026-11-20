ABD'de son günlerde teknoloji firmaları ve federal kurumlarda yaşanan kesintilerin ardından görevinden ayrılan Beyaz Saray Ulusal Siber Güvenlik Direktörü Sean Cairncross'un yerine Pentagon'da görev yapan Kirsten Davies vekaleten atandı.

ABD, son dönemde Apple ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerindeki kesintiler ile Federal Havacılık Ajansı (FAA) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansında (NSA) yaşanan teknik aksaklıklar gündeme geliyor.

Yaşanan bu aksaklıkların ardından Beyaz Saray Ulusal Siber Güvenlik Direktörü Sean Cairncross görevinden ayrıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Yeni Ulusal Siber Güvenlik Direktörü Kirsten Davies'i tebrik ederim. ABD'nin siber güvenliğini güçlendirmek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullanarak bu göreve vekaleten gelen ismi duyurmuş oldu.

Halihazırda ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) siber güvenlik ekibinde yer alan Davies'in bu görevi kalıcı olarak üstlenmesi için Senatonun onayını alması gerekiyor.